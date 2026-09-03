Renovación en la Cámara del Tabaco de Jujuy: ganó la lista Azul y Blanca

La lista Azul y Blanca ganó las elecciones de renovación en la Cámara del Tabaco de Jujuy y Mario César Aprile fue electo secretario. Tras la asamblea y los comicios, referentes del sector destacaron la participación de los productores y llamaron a trabajar en conjunto por la actividad tabacalera.

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La elección contó con la participación de dos listas y fue considerada un acto importante para los productores nucleados en la Cámara.

Pedro Pascuttini , presidente y referente de la Cámara del Tabaco, valoró el desarrollo de la jornada y remarcó que, tras la definición electoral, el objetivo debe ser trabajar en bloque.

“Fue muy importante porque es un acto cívico de lo que hacen los productores de la actividad tabacalera, nucleados todos en la Cámara del Tabaco donde se llevó adelante esto”, manifestó. En ese sentido, sostuvo que la asamblea ya quedó atrás y convocó a todos los productores "a participar de una etapa de trabajo común".

El productor se expidió, la lista Azul y Blanca se sobrepuso, pero hoy quiero decirle a todos los productores tabacaleros, la asamblea ya pasó, los invitamos a todos a trabajar en unión, en bloque, a trabajar unidos porque son muchos los temas que tenemos que resolver. El productor se expidió, la lista Azul y Blanca se sobrepuso, pero hoy quiero decirle a todos los productores tabacaleros, la asamblea ya pasó, los invitamos a todos a trabajar en unión, en bloque, a trabajar unidos porque son muchos los temas que tenemos que resolver.

Pascuttini señaló que la unidad será clave para avanzar en respuestas para el sector. “Si lo hacemos todos juntos y con los mismos esfuerzos vamos a lograr resultados positivos, que va a ser para bien y para la evolución, no solamente de la evolución productiva, sino también para todo lo que hace al sector”.

Mario César Aprile, nuevo presidente

El secretario electo, Mario César Aprile, destacó la cantidad de productores que participaron de los comicios y aseguró que el resultado implica una doble responsabilidad.

“Me parece que sí porque la cantidad de productores que tuvimos hoy, la verdad que es muy lindo ver, digamos, que todos puedan participar ya que hoy había dos listas para elegir, más allá de que la lista a la cual pertenezco, digamos, fue la que triunfó”, expresó. Además, Aprile remarcó que "el trabajo comenzará de inmediato, con la mirada puesta en el futuro de la actividad".

Esta es una doble responsabilidad que tenemos y a partir de hoy mismo ya comenzar a trabajar con vista al futuro. Esta es una doble responsabilidad que tenemos y a partir de hoy mismo ya comenzar a trabajar con vista al futuro.

También sostuvo que, más allá de la contienda electoral prevista por el estatuto, el objetivo central es sostener la producción tabacalera en la provincia.

“Yo siempre digo que más allá, esto es una contienda electoral que pasa porque bueno, así lo exigen los estatutos, pero lo único que queremos acá, nosotros por lo menos, es seguir haciendo tabaco y que la provincia de Jujuy tenga, digamos, el nivel de producción que siempre lo tuvo”.

La participación de los productores

Cintia Machuca, vocal titular 5°, destacó que la elección se desarrolló con tranquilidad y con una importante convocatoria.

Los comicios salieron muy bien, hubo mucha convocatoria, eso es importante. El productor se pudo expresar y ahora también con estos resultados puede ir a la Cámara y dar sus opiniones. Los comicios salieron muy bien, hubo mucha convocatoria, eso es importante. El productor se pudo expresar y ahora también con estos resultados puede ir a la Cámara y dar sus opiniones.

Machuca remarcó que la nueva etapa buscará escuchar a los productores y continuar fortaleciendo el sector. “Estamos para eso, para escuchar a todos y seguir creciendo porque ese es el único fin”, dijo la referente.

Sobre el desarrollo de la jornada, explicó que primero se realizó la asamblea y luego comenzó la votación.

Los cargos que se renovaron en la Cámara del Tabaco