Retuvieron un avión privado en Puerto Iguazú y sospechan que Flávio Bolsonaro intentaba viajar a EE.UU.

Un avión privado de la empresa Baires Fly quedó demorado en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, en medio de versiones que vinculan el vuelo con un presunto intento de salida de Brasil de Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro y excandidato presidencial del Partido Liberal (PL).

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La aeronave había llegado desde Buenos Aires durante la noche del lunes 26 de octubre y tenía previsto continuar viaje hacia Estados Unidos durante la madrugada de este martes 27. Sin embargo, el despegue no fue autorizado y el vuelo quedó suspendido.

El episodio se produjo después de que la Justicia brasileña ordenara a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el territorio nacional, en el marco de investigaciones por presuntas maniobras de lavado de dinero.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el senador haya ingresado a la Argentina.

El voto de Flávio Bolsonaro en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

El avión llegó desde Buenos Aires y tenía previsto viajar a Estados Unidos

La aeronave involucrada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A.

Según la información publicada por medios argentinos, el avión llegó al Aeropuerto Internacional Mayor Carlos Eduardo Krause de Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires, alrededor de las 23:42 del lunes.

El despegue estaba previsto para las 2 de la madrugada del martes, con destino a Estados Unidos. Para concretar el viaje, la compañía había solicitado los trámites migratorios y aduaneros correspondientes a cuatro pasajeros y tres integrantes de la tripulación.

Sin embargo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no autorizó la salida de la aeronave por cuestiones relacionadas con los permisos necesarios para realizar el vuelo internacional, según informó Radio Cataratas.

La situación generó versiones sobre una posible vinculación del viaje con el dirigente brasileño, aunque su presencia entre los pasajeros no fue confirmada.

Investigan si Flávio Bolsonaro intentó cruzar la frontera argentina

Las sospechas surgieron a partir de versiones que indicaban que el senador brasileño podría haber cruzado desde Foz do Iguaçu hacia Puerto Iguazú utilizando su documento de identidad, con la intención de abordar el avión privado y continuar hacia Estados Unidos.

Ante esta información, la Policía Federal de Brasil comenzó a verificar los movimientos migratorios en los pasos fronterizos y mantuvo contactos con autoridades argentinas.

De acuerdo con los primeros reportes, no se encontraron registros de que Flávio Bolsonaro hubiera atravesado un control migratorio regular hacia la Argentina.

Además, el senador Rogério Marinho, quien coordinó la campaña presidencial de Bolsonaro, negó que el dirigente hubiera salido del país.

En declaraciones al medio brasileño Metrópoles, aseguró: "No salió".

Por su parte, desde el entorno del Gobierno argentino también negaron que el excandidato hubiera ingresado al territorio nacional.

De esta manera, las versiones sobre un supuesto intento de fuga permanecen sin confirmación oficial.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país y ordenó entregar sus pasaportes

El lunes 26 de octubre, Flávio Bolsonaro informó que agentes de la Policía Federal brasileña le notificaron una resolución judicial cuando salía de la residencia de su padre, Jair Bolsonaro, en Brasilia.

La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, y establece la obligación de entregar sus pasaportes y la prohibición de abandonar Brasil.

La decisión se conoció después de que el senador perdiera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El excandidato cuestionó públicamente la resolución y sostuvo que no tenía intenciones de escapar del país.

"Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", expresó.

Bolsonaro también vinculó la decisión judicial con declaraciones de su hermano Eduardo, quien había sugerido que podría abandonar Brasil si perdía las elecciones. El senador aseguró que nunca había anunciado esa intención.

Las investigaciones judiciales contra Flávio Bolsonaro

La restricción para salir de Brasil se relaciona con una investigación por presunto lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz, considerado una persona cercana a su entorno.

La Justicia brasileña investiga posibles movimientos financieros irregulares relacionados con empresas de apuestas y plataformas de pago.

En el marco de esa causa, también se establecieron restricciones para que Bolsonaro mantenga contacto con el abogado investigado.

Paralelamente, el Supremo Tribunal Federal lleva adelante otra investigación vinculada con posibles irregularidades en la financiación de Dark Horse, una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

Las actuaciones buscan determinar si existieron delitos relacionados con el origen y la utilización de fondos. Por el momento, se trata de investigaciones en curso y no de condenas contra el senador.

Qué se sabe sobre la situación del avión retenido en Iguazú

Mientras continúan las averiguaciones sobre los posibles pasajeros del vuelo, la aeronave quedó demorada en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

Los reportes conocidos hasta el momento indican que la falta de autorización para el despegue estuvo relacionada con cuestiones aeronáuticas, sin que se haya acreditado oficialmente que la medida respondiera a la situación judicial de Flávio Bolsonaro.

Las autoridades brasileñas, por su parte, continúan verificando si el dirigente realizó algún movimiento fronterizo.

El caso permanece abierto y todavía no se confirmó que el senador haya estado en Puerto Iguazú ni que efectivamente intentara abordar el avión con destino a Estados Unidos.