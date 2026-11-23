Hay alerta por tormentas en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para distintas zonas de Jujuy, que estará vigente durante la noche del martes 24 de noviembre y la madrugada del miércoles 25. El pronóstico anticipa un aumento de la inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían afectar a diferentes localidades de la provincia.

Para San Salvador de Jujuy, el organismo nacional prevé un martes con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, mientras que por la tarde y la noche podrían registrarse fenómenos de mayor intensidad.

Alerta amarilla en Jujuy: cuáles son las zonas afectadas Según la información del SMN, la advertencia por tormentas fuertes alcanza a las siguientes zonas de la provincia:

El Carmen.

Ledesma.

Palpalá.

San Antonio.

San Pedro.

Santa Bárbara.

Valle Grande.

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano.

Zona baja de Tilcara. La alerta estará vigente durante la noche del martes y continuará en la madrugada del miércoles, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy. Cómo estará el tiempo durante la semana en Jujuy El pronóstico extendido del SMN para San Salvador de Jujuy anticipa temperaturas moderadas y cambios en las condiciones meteorológicas durante los próximos días. Martes 24: mínima de 17°C y máxima de 26°C. Tormentas durante la jornada, con probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% por la tarde y la noche.

Miércoles 25: mínima de 14°C y máxima de 21°C.

Jueves 26: mínima de 15°C y máxima de 24°C.

Viernes 27: mínima de 14°C y máxima de 25°C.

Sábado 28: mínima de 18°C y máxima de 25°C.

Domingo 29: mínima de 17°C y máxima de 28°C. El miércoles será la jornada más fresca de la semana, con una máxima estimada de apenas 21°C, mientras que hacia el domingo se espera un ascenso de la temperatura. Ante las tormentas previstas para las próximas horas, es importante mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en las zonas comprendidas por la alerta amarilla.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.