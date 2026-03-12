River Plate vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Sarmiento y River Plate se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental el próximo domingo 15 de marzo desde las 19:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Apertura.

Así llegan River Plate y Sarmiento Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate igualó - frente a Huracán. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura Sarmiento igualó 0-0 ante Racing Club en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Sarmiento no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales. En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Sarmiento se llevó la victoria por 0 a 1. Darío Herrera fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Huracán: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sarmiento: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario River Plate y Sarmiento, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

Venezuela: 18:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.