jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 11:28
Liga Profesional

River Plate vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre River Plate y Sarmiento, que se jugará el domingo 15 de marzo desde las 19:45 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental. Dirige Darío Herrera.

BsAs (DataFactory)

Sarmiento y River Plate se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental el próximo domingo 15 de marzo desde las 19:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Apertura.

Así llegan River Plate y Sarmiento

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate igualó - frente a Huracán. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento igualó 0-0 ante Racing Club en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Sarmiento no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Sarmiento se llevó la victoria por 0 a 1.

Darío Herrera fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Huracán: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Sarmiento: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Sarmiento, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
