Rosario Central vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Por la fecha 5 del Apertura, Barracas Central y Rosario Central se enfrentan el domingo 15 de febrero desde las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Rosario Central terminó con un empate en 1 frente a Aldosivi en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 4 a favor.

Barracas Central venció 2-0 a Gimnasia en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Barracas Central no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Barracas Central sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El encuentro será supervisado por Pablo Echavarría, el juez encargado.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura

Fecha 6: vs Talleres: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Gimnasia: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newell`s: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigre: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura

Fecha 6: vs Platense: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigre: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Banfield: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Rosario Central y Barracas Central, según país

Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

