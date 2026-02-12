jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 08:37
Liga Profesional

Rosario Central vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Rosario Central y Barracas Central se miden en el estadio Gigante de Arroyito el domingo 15 de febrero a las 22:00 (hora Argentina) y Pablo Echavarría es el elegido para dirigir el partido.

Rosario Central vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 5 del Apertura, Barracas Central y Rosario Central se enfrentan el domingo 15 de febrero desde las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Lee además
se enfrentan huracan y sarmiento por la fecha 5

Se enfrentan Huracán y Sarmiento por la fecha 5
velez se enfrentara a defensa y justicia por la fecha 5

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Así llegan Rosario Central y Barracas Central

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central terminó con un empate en 1 frente a Aldosivi en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central venció 2-0 a Gimnasia en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Barracas Central no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Barracas Central sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El encuentro será supervisado por Pablo Echavarría, el juez encargado.


Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Talleres: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Newell`s: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tigre: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Platense: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tigre: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Banfield: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Rosario Central y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se enfrentan Huracán y Sarmiento por la fecha 5

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Independiente se enfrenta ante la visita Lanús por la fecha 5

Argentinos Juniors se enfrentará ante River Plate por la fecha 5

Por la fecha 5, Tigre recibirá a Aldosivi

Lo que se lee ahora
jujuy basquet le gano al puntero y desato un carnaval en la federacion
Basquet.

Jujuy Básquet le ganó al puntero y desató un carnaval en la Federación

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel