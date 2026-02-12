Rosario Central vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Por la fecha 5 del Apertura, Barracas Central y Rosario Central se enfrentan el domingo 15 de febrero desde las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Rosario Central terminó con un empate en 1 frente a Aldosivi en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 4 a favor.
Barracas Central venció 2-0 a Gimnasia en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 2 en su portería.
Barracas Central no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Barracas Central sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Pablo Echavarría, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
