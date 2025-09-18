Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 9 del Clausura, Talleres y Rosario Central se enfrentan el domingo 21 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y Talleres Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central terminó con un empate en 1 frente a Boca Juniors en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y empató 3. Recibió 2 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura En la fecha pasada, Talleres finalizó con un empate 0-0 ante Tigre. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. No ha logrado vencer el arco rival y le han encajado 5 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 0 a 0. El encuentro será supervisado por Luis Lobo Medina, el juez encargado.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Gimnasia: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Sarmiento: 27 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.