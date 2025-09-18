Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Por la fecha 9 del Clausura, Talleres y Rosario Central se enfrentan el domingo 21 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Rosario Central terminó con un empate en 1 frente a Boca Juniors en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y empató 3. Recibió 2 goles y sumó 3 a favor.
En la fecha pasada, Talleres finalizó con un empate 0-0 ante Tigre. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. No ha logrado vencer el arco rival y le han encajado 5 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Luis Lobo Medina, el juez encargado.
