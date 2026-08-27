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27 de agosto de 2026 - 10:17
Liga Profesional

Rosario Central y Gimnasia se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Rosario Central vs Gimnasia. El duelo, a disputarse en el estadio Gigante de Arroyito el sábado 29 de agosto, comenzará a las 17:00 (hora Argentina) y será dirigido por Darío Herrera.

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Rosario Central y Gimnasia se encuentran en la fecha 7
BsAs (DataFactory)

Rosario Central recibe el próximo sábado 29 de agosto a Gimnasia por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

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Así llegan Rosario Central y Gimnasia

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

En la jornada previa, Rosario Central igualó 2-2 el juego ante Talleres. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 3 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia llega a este encuentro con una derrota ante Gimnasia (Mendoza) por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 8.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central fue el ganador por 1 a 2.

La siguiente fecha será una de las más atractivas para Rosario Central, ya que se cruzará con Newell`s en el clásico rosarino. Los eternos rivales se verán las caras el 11 de septiembre, en el estadio Gigante de Arroyito.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Darío Herrera.


Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Gimnasia, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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