Rosario Central y Gimnasia se encuentran en la fecha 7

Rosario Central recibe el próximo sábado 29 de agosto a Gimnasia por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.

En la jornada previa, Rosario Central igualó 2-2 el juego ante Talleres. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 3 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Gimnasia llega a este encuentro con una derrota ante Gimnasia (Mendoza) por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 8.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central fue el ganador por 1 a 2.

La siguiente fecha será una de las más atractivas para Rosario Central, ya que se cruzará con Newell`s en el clásico rosarino. Los eternos rivales se verán las caras el 11 de septiembre, en el estadio Gigante de Arroyito.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Darío Herrera.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Horario Rosario Central y Gimnasia, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)