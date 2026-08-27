Huracán se enfrenta ante la visita Estudiantes (RC) por la fecha 7

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El juego entre Huracán y Estudiantes (RC) se disputará el próximo sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en la Quema.

Así llegan Huracán y Estudiantes (RC) Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura En la fecha anterior, Huracán se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Dep. Riestra. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura El anterior partido disputado entre Estudiantes (RC) finalizó en empate por 0-0 ante San Lorenzo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 1 gol y le han marcado 6.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes (RC) lo ganó por 2 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario Huracán y Estudiantes (RC), según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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