Huracán se enfrenta ante la visita Estudiantes (RC) por la fecha 7

El juego entre Huracán y Estudiantes (RC) se disputará el próximo sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en la Quema.
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El juego entre Huracán y Estudiantes (RC) se disputará el próximo sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en la Quema.
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
En la fecha anterior, Huracán se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Dep. Riestra. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.
El anterior partido disputado entre Estudiantes (RC) finalizó en empate por 0-0 ante San Lorenzo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 1 gol y le han marcado 6.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes (RC) lo ganó por 2 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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