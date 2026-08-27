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27 de agosto de 2026 - 10:45
Liga Profesional

Huracán se enfrenta ante la visita Estudiantes (RC) por la fecha 7

Huracán y Estudiantes (RC) se enfrentan en la Quema, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El duelo se jugará el sábado 29 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina).

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Huracán se enfrenta ante la visita Estudiantes (RC) por la fecha 7
BsAs (DataFactory)

El juego entre Huracán y Estudiantes (RC) se disputará el próximo sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en la Quema.

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Así llegan Huracán y Estudiantes (RC)

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Huracán se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Dep. Riestra. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Estudiantes (RC) finalizó en empate por 0-0 ante San Lorenzo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 1 gol y le han marcado 6.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes (RC) lo ganó por 2 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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