Atlético Tucumán recibirá a Belgrano por la fecha 7

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El duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se jugará el próximo sábado 29 de agosto a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan Atlético Tucumán y Belgrano Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Monumental Presidente José Fierro.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura Atlético Tucumán consiguió sólo un punto en su último partido frente a Instituto, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 2 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura Belgrano viene de caer en su estadio ante Defensa y Justicia por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 3 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Belgrano resultó vencedor por 3 a 1. El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Martínez.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Atlético Tucumán y Belgrano, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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