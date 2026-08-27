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27 de agosto de 2026 - 11:26
Liga Profesional

Atlético Tucumán recibirá a Belgrano por la fecha 7

Te contamos la previa del duelo Atlético Tucumán vs Belgrano, que se enfrentarán en el Monumental de Tucumán el próximo sábado 29 de agosto a las 21:30 (hora Argentina). Sebastián Martínez será el árbitro del partido.

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Atlético Tucumán recibirá a Belgrano por la fecha 7
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se jugará el próximo sábado 29 de agosto a las 21:30 (hora Argentina).

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Así llegan Atlético Tucumán y Belgrano

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Monumental Presidente José Fierro.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán consiguió sólo un punto en su último partido frente a Instituto, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 2 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano viene de caer en su estadio ante Defensa y Justicia por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 3 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Belgrano resultó vencedor por 3 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Martínez.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Belgrano, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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