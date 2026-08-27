Se enfrentan Talleres y Central Córdoba (SE) por la fecha 7

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El próximo sábado 29 de agosto, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Central Córdoba (SE) enfrenta a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Talleres y Central Córdoba (SE) Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres viene de empatar ante Rosario Central por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 11 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Tigre. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Central Córdoba (SE) se quedó con la victoria por 2 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres y Central Córdoba (SE), según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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