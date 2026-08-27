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27 de agosto de 2026 - 11:24
Liga Profesional

Se enfrentan Talleres y Central Córdoba (SE) por la fecha 7

En la previa de Talleres vs Central Córdoba (SE), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 29 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro designado será Nicolás Ramírez.

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Se enfrentan Talleres y Central Córdoba (SE) por la fecha 7
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 29 de agosto, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Central Córdoba (SE) enfrenta a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

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Así llegan Talleres y Central Córdoba (SE)

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres viene de empatar ante Rosario Central por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 11 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Tigre. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Central Córdoba (SE) se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Ramírez.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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