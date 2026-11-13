viernes 13 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2026 - 21:31
Jujuy.

Ruta 56: manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y protagonizó un choque frontal

El accidente ocurrió este viernes por la noche en la zona de La Viña. El conductor de una camioneta iba alcoholizado y chocó a un auto.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Choque en Ruta 56.

Choque en Ruta 56.

Choque en Ruta 56.

Choque en Ruta 56.

Lee además
Nancy Pazos contó cómo fue su accidente.
Espectáculos.

Nancy Pazos detalló el accidente en la General Paz y habló de sus multas millonarias
Tragedia en Río de Janeiro.
Tragedia.

Un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro

El oficial Emanuel Condori brindó detalles del siniestro en diálogo con Canal 4. Según las primeras informaciones, la Toyota Hilux descendía por la ruta, mientras que el Volkswagen Fox circulaba en sentido contrario.

“Por lo que tengo entendido, me han informado que la camioneta al tomar la curva se abrió demasiado e impactó de frente contra el auto”, relató Condori.

Choque en Ruta 56.

Choque en Ruta 56.

Tras el accidente, se confirmó que el conductor de la Toyota Hilux tenía 2,2 gramos de alcohol por litro de sangre, según el resultado del control de alcoholemia.

El conductor del Volkswagen sufrió fuertes dolores

El oficial informó que el conductor del automóvil presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del cuerpo y se encontraba en estado de shock después del impacto.

“Está muy adolorido por el golpe, no se puede mover”, explicó Condori, quien señaló que aguardaban la intervención de Bomberos para trabajar sobre el vehículo.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y Criminalística, que realizaron las actuaciones correspondientes.

Mientras se desarrollaban las tareas, se solicitó a los conductores circular con precaución por la Ruta Provincial 56, especialmente en el sector de subida hacia Alto La Viña.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nancy Pazos detalló el accidente en la General Paz y habló de sus multas millonarias

Un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro

El dramático testimonio del arquero tras el accidente fatal con el futbolista de Tenerife

Murió un integrante de DesaKTa2 en un accidente de moto: tenía 22 años

Encontraron a un hombre muerto en un terreno baldío de Alto Comedero

Lo que se lee ahora
Imagen gentileza Policiales Jujuy.
Policiales.

Encontraron a un hombre muerto en un terreno baldío de Alto Comedero

Por  Federico Franco

Las más leídas

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy
País.

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy

Desakta2, banda de cuarteto de Córdoba.
Espectaculos.

Murió un integrante de DesaKTa2 en un accidente de moto: tenía 22 años

Qué es un reventón descendente, el fenómeno meteorológico que habría provocado el violento temporal en Salta video
NOA.

Tras el violento temporal en Salta, un profesional explica qué es un reventón descendente y si podría ocurrir en Jujuy

Anuncian lluvias fuertes en Jujuy desde la tarde del viernes: mirá el mapa de zonas bajo alerta video
Jujuy.

Anuncian lluvias fuertes en Jujuy desde la tarde del viernes: mirá el mapa de zonas bajo alerta

Accidente en Yala entre un auto y un camión  video
Jujuy.

Choque en la ruta 9 a la altura de Yala: hubo corte total y desvíos en el tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel