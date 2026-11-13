Ruta 56: manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y protagonizó un choque frontal

Un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Fox ocurrió este viernes 13 de noviembre , alrededor de las 20:30, sobre la Ruta 56 , a la altura de la Asociación Gaucha, en el sector de La Viña, en San Salvador de Jujuy. Se confirmó que el conductor de la camioneta estaba alcoholizado y registró 2,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

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El oficial Emanuel Condori brindó detalles del siniestro en diálogo con Canal 4. Según las primeras informaciones, la Toyota Hilux descendía por la ruta, mientras que el Volkswagen Fox circulaba en sentido contrario.

“Por lo que tengo entendido, me han informado que la camioneta al tomar la curva se abrió demasiado e impactó de frente contra el auto”, relató Condori.

Tras el accidente, se confirmó que el conductor de la Toyota Hilux tenía 2,2 gramos de alcohol por litro de sangre , según el resultado del control de alcoholemia.

El conductor del Volkswagen sufrió fuertes dolores

El oficial informó que el conductor del automóvil presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del cuerpo y se encontraba en estado de shock después del impacto.

“Está muy adolorido por el golpe, no se puede mover”, explicó Condori, quien señaló que aguardaban la intervención de Bomberos para trabajar sobre el vehículo.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y Criminalística, que realizaron las actuaciones correspondientes.

Mientras se desarrollaban las tareas, se solicitó a los conductores circular con precaución por la Ruta Provincial 56, especialmente en el sector de subida hacia Alto La Viña.