Salta: un niño cayó de una camioneta en movimiento durante los festejos por la Selección

Un niño cayó de la caja de una camioneta durante una caravana por los festejos de la Selección Argentina en Colonia Santa Rosa, Salta. El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y volvió a poner en debate los riesgos de trasladar personas, especialmente menores, en sectores no habilitados de los vehículos.

En las imágenes se observa que la camioneta reduce la velocidad y luego vuelve a acelerar. En ese momento, el menor pierde el equilibrio y cae sobre el pavimento, en medio de otros vehículos que participaban de la celebración. Afortunadamente, no fue embestido y el episodio no terminó en una tragedia.

Una caída que pudo tener consecuencias graves El hecho ocurrió mientras cientos de vecinos de Colonia Santa Rosa, Salta, celebraban en las calles la victoria de la Selección Argentina de futbol por el Mundial 2026.

El episodio vuelve a poner en debate la importancia de extremar las medidas de seguridad durante este tipo de festejos para evitar tragedias. La secuencia generó preocupación por la forma en que se desarrollaban los festejos y por la exposición del niño a una situación de alto riesgo. Viajar en la caja de una camioneta no ofrece ningún tipo de protección ante una frenada, una aceleración brusca o una maniobra imprevista. En este caso, el menor cayó directamente sobre la calzada y quedó a merced del tránsito de la caravana.

El hecho volvió a instalar la necesidad de extremar los cuidados durante las celebraciones deportivas, donde suelen verse personas asomadas por ventanillas, sobre techos o en cajas de vehículos. Embed - UN NIÑO CAYÓ DE UNA CAMIONETA DURANTE LOS FESTEJOS POR LA SELECCIÓN El antecedente fatal de una adolescente de 14 años El episodio ocurrió poco después de una tragedia registrada en General Pizarro, también en Salta, durante otra caravana por la victoria de la Selección. Según la información difundida por medios locales, una adolescente de 14 años murió después de un choque entre dos motocicletas ocurrido en medio de los festejos. La menor sufrió graves heridas y luego se confirmó su fallecimiento. Ese caso continúa bajo investigación y, al momento de la primera publicación, todavía no se habían dado a conocer precisiones oficiales sobre las circunstancias del siniestro. Lo más importante Un niño cayó de la caja de una camioneta en Colonia Santa Rosa.

El hecho ocurrió durante una caravana por la Selección.

El menor perdió el equilibrio cuando el vehículo aceleró.

No fue atropellado por otros vehículos.

Días antes, una adolescente de 14 años murió en otro festejo.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en las caravanas.

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