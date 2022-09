Alergia primaveral: síntomas, tratamiento y prevención. 

Una alergia es una respuesta inmunológica o defensiva frente a una sustancia que, por norma general, no provoca ningún tipo de reacción en la mayoría de las personas. El polen, por su parte, es la partícula que emiten las plantas con flor masculinas para fecundar a las femeninas.

Los principales síntomas de la alergia primaveral son picor nasal y/o de los ojos, ojos rojos y lagrimeo constante, mucosidad líquida, estornudos, congestión nasal sin otros síntomas de catarro y asma, dificultad respiratoria.

Los niños alérgicos al polen presentarán los síntomas de manera estacional, es decir, solo durante unas semanas al año que coincidirán con la época de floración de la planta a la que son alérgicos. Es resto del año, si tienen ninguna otra alergia, estarán sin molestias.

Tratamiento y prevención contra la alergia primaveral

La inmunoterapia, más conocida como vacuna de la alergia. Este tratamiento consiste en la administración -por vía subcutánea o sublingual- del elemento que provoca la alergia en dosis cada vez más elevadas, hasta un máximo preestablecido por el médico especialista en Alergología. Este proceso puede durar entre 3 a 5 años y es el único tratamiento capaz de mejorar la alergia e incluso puede lograr que esta desaparezca.

Los antihistamínicos: son unos medicamentos que permiten aliviar los síntomas de la alergia. Estos fármacos bloquean la acción de la histamina, una sustancia química que genera nuestro cuerpo que provoca síntomas propios de la alergia. Además de en las reacciones alérgicas, esta sustancia también interviene en la secreción de jugos gástricos y en la regulación de los ciclos del sueño.

Para ayudar con la congestión de la nariz, se pueden utilizar otros productos como Normomar, spray nasal o productos descongestionantes con, por ejemplo, oximetazolina.

Medidas para aliviar los síntomas de la alergia

Los especialistas recomiendan mantener cerradas las ventanas y puertas de tu casa para evitar que entre el polen; evitar salir a la calle entre las 5 y las 10 de la mañana y entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche ya que son las horas de mayor polinización y si viajas en auto, mantené las ventanillas subidas.

Además aconsejan no salir al exterior los días en los que el recuento de pólenes sea elevado, especialmente los días de viento, no secar la ropa al aire libre ya que el polen puede impregnarse en ella, usar anteojos de sol y mascarillas que te cubra nariz y boca si vas a permanecer largos periodos de tiempo en el exterior. También no cortar el pasto o sentarte encima de él.

También lavar bien las verduras antes de comerlas, evitar las actividades al aire libre, utilizar filtros para el aire acondicionado y cambiarlos anualmente, antes de irse a dormir pulverizar con agua la habitación. La concentración de polen es menor en los edificios y en las zonas marítimas.