Así se debe comer el huevo para aprovechar sus proteínas al máximo

Después de varias horas sin alimento durante la noche, el cuerpo requiere una fuente de energía. Los especialistas de la American Heart Association subrayan el huevo como un recurso destacado para este propósito. Su contenido proteico de alta calidad es crucial para la recuperación y el sostenimiento de los tejidos corporales, y también proporciona una sensación prolongada de saciedad, lo que ayuda a minimizar los deseos de comer entre comidas.

La American Heart Association recomienda el consumo diario de huevos por sus proteínas de alta calidad.

Cómo cocinar el huevo para absorber sus nutrientes

Para una absorción eficaz de las proteínas presentes en el huevo, es imprescindible desnaturalizarlas. Esto se consigue al exponerlas al calor, lo que facilita su digestión.

Cuando el huevo se ingiere crudo, una porción significativa de proteína se pierde porque el cuerpo no lo digiere completamente. Aunque los batidos crudos pueden ser una opción, la cocción térmica del huevo, ya sea a la plancha, revuelto o cocido, resulta ser el método más eficiente para aprovechar al máximo su contenido proteico.

Ideas para incorporar el huevo a la dieta diaria

El huevo es un componente increíblemente adaptable en la gastronomía, ofreciendo proteínas en una variedad de platillos principales y acompañamientos. Puede añadirse a ensaladas como trozos de huevo cocido, o convertirse en el centro de atención en preparaciones como tortillas para almuerzos o cenas, así como en revueltos para meriendas y desayunos.

El huevo es una proteína completa al contener los nueve aminoácidos esenciales.

No obstante, la Academia Española de Nutrición y Dietética señala que no es imprescindible incluir huevos en cada comida ni exagerar la cantidad de proteínas. Por ejemplo, si el plato principal es pescado, no es necesario “cargar” la ensalada con huevo duro.

De igual manera, en el caso de una hamburguesa, el huevo frito puede ser un añadido por gustos personales, como para aportar más jugosidad, pero no responde a una necesidad nutricional particular.

¿Qué parte del huevo tiene más proteínas?

En su sitio web, la Academia Española de Nutrición y Dietética señala que la cantidad de nutrientes en un huevo está relacionada directamente con su tamaño. Considerando un huevo de tamaño medio, que pesa entre 53 y 63 gramos en total, se calcula que la parte comestible es de unos 50 gramos.

Con estas cifras, el contenido proteico sería de aproximadamente 6,4 gramos por huevo. Así, al consumir dos huevos al día, se estarían ingiriendo alrededor de 12,8 gramos de proteína de los huevos, según los especialistas.

La clara del huevo concentra el 55-60% de sus proteínas en forma de albúmina.

El huevo contiene diversas clases de proteínas:

Albúmina : Es la proteína predominante en el huevo, representando entre el 55% y el 60% , y se encuentra en la clara .

: Es la proteína predominante en el huevo, representando entre el y el , y se encuentra en la . Ovotransferrina : También conocida como conalbúmina , está presente en la clara del huevo en una proporción del 13% .

: También conocida como , está presente en la clara del huevo en una proporción del . Ovomucina : Se encuentra en la clara en una concentración que varía del 2% al 4% .

: Se encuentra en la clara en una concentración que varía del al . Ovomucoide : Esta proteína está presente en una concentración aproximada del 11% . Es conocida por su alta alergenicidad , motivo por el cual los pediatras aconsejan evitar ofrecer huevo a los bebés antes del primer año.

: Esta proteína está presente en una concentración aproximada del . Es conocida por su , motivo por el cual los aconsejan evitar ofrecer huevo a los bebés antes del primer año. Lisozima: Es una proteína con propiedades conservantes que, a pesar de su baja concentración, funciona como un agente que destruye bacterias.

La cantidad de nutrientes del huevo depende de su tamaño, con un promedio de 6,4 gramos de proteína por unidad.

Avidina : Presente en una concentración muy baja del 0,05% del total de proteínas, impide el crecimiento de bacterias .

: Presente en una concentración muy baja del del total de proteínas, impide el . Cistatina : Esta proteína se encuentra en cantidades menores dentro del huevo.

: Esta proteína se encuentra en dentro del huevo. Ovostatina: También llamada ovomacroglobulina, tiene propiedades antibacterianas y constituye solo el 0,5% del contenido proteico total del huevo.

