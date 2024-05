Según Harvard, esta es la cantidad de proteínas por día que se debe ingerir

La proteína es necesaria para formar músculos, producir cabello, sangre, tejido conectivo, anticuerpos o enzimas.

La calidad de los alimentos

En los tiempos recientes, las directrices de salud pública han experimentado transformaciones, evolucionando desde un enfoque en porcentajes precisos de proteínas, grasas y carbohidratos hacia una mayor atención en la calidad de los alimentos con alto contenido proteico. Los estudios sobre la cantidad ideal de proteínas para el bienestar continúan en progreso y aún no se ha alcanzado un consenso definitivo, ya que el impacto de las dietas abundantes en proteínas en la pérdida de peso o la salud cardiovascular sigue siendo motivo de debate.

Antes de incrementar la ingesta diaria de proteínas, es esencial tener en cuenta varios aspectos importantes. Uno de los equívocos más comunes es asumir que aumentar el consumo de proteínas equivale simplemente a consumir más carne. Si bien la carne de res, aves y cerdo, junto con los productos lácteos y los huevos, son fuentes de proteínas de alta calidad, también lo son numerosos alimentos de origen vegetal, como los cereales integrales, legumbres, frutos secos y vegetales.

Además, es crucial considerar el conjunto de nutrientes que acompaña a las proteínas: grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales.

La cantidad diaria recomendada (RDA) de proteínas es de aproximadamente 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal.

Asimismo, si se decide incrementar la cantidad de proteínas ingeridas, es necesario ajustar la ingesta de otros alimentos con el fin de mantener un equilibrio calórico adecuado, ya que tales modificaciones pueden tener repercusiones tanto positivas como negativas en la nutrición.

Por ejemplo, optar por consumir más proteínas en lugar de carbohidratos refinados como el pan blanco y los dulces puede considerarse una alternativa saludable, si bien el beneficio asociado depende del conjunto nutricional global de las proteínas seleccionadas.

Para algunas personas, un mayor consumo de proteínas puede ser beneficioso para mantener la masa muscular y la fuerza.

La explicación viene de la doctora Kathy McManus, quien es una dietista acreditada y encabeza el Departamento de Nutrición en el Brigham and Women's Hospital. “Si no come mucho pescado y desea aumentarlo, sí, eso podría mejorar su perfil nutricional y, por ende, su salud.

Pero creo que los datos son bastante sólidos en contra de aumentar significativamente la carne roja y, especialmente, la carne procesada para obtener proteínas”.

