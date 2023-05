"El problema son los niños más pequeños en donde hay muchos cuadros similares al asma que tienen los mismos síntomas, excepto la parte atópica y que puede estar relacionada con factores, infecciones virales, niños con cardiopatía o niños muy pequeñitos, y que en realidad ese grupo de niños hacia los 6 años con estos síntomas tienden a desaparecer y ese grupo serían los niños que no van a ser alérgicos, que uno tiene que aprender a detectar y buscar factores de riesgo. Y queda el grupo siguiente que son los niños que tienen factores de riesgo de atopía personal y familiar que son los grupos que uno de los papás les va a decir mira, tiene toda la posibilidad del diagnóstico de asma. Porque son muy pequeñitos y los niños crecen, el sistema inmune madura, la vía aérea crece y muchos de ellos pueden dejar de sibilar, aún teniendo un segundo pico de aparición en la adolescencia, o sea que tiene distintas edades de aparición, podemos tenerlos muy pequeñitos que desde bebé hacen estos cuadros, un segundo pico que es después de los 4 ó 5 años y en la adolescencia también pueden empezar a aparecer, especialmente en mujeres".

Diagnóstico positivo de asma

Cuidados que tienen que tener estas personas a lo largo de toda su vida, al respecto la doctora dijo "Primero, tener un diagnóstico claro, si el asma es solamente la afección a nivel de la vía aérea, es decir bronquial, o si va acompañada de otros factores alérgicos, porque si yo puedo tener el mejor tratamiento para la parte, propiamente asma, pero si yo no trato la rinitis alérgica, no me sirve de nada dar un tratamiento para la parte bronquial porque el cuadro va a seguir la inflamación y la respuesta alérgica va a continuar".

"O sea, tener un diagnóstico claro, hacer un tratamiento completo, tanto de todas las alergias que el paciente tiene y obviamente cumplir el tratamiento que el médico le indicó para su asma. El tratamiento para el asma es uno de los tratamientos donde menos adherencia hay en el paciente, porque el paciente siente que está bien, que ya no sibila, que ya no tiene síntomas con el ejercicio y abandona, con preconceptos equivocados de que los aerosoles generan dependencia. Eso es un preconcepto equivocado en donde la mayor parte de pacientes y papás caen en este concepto, suspenden el tratamiento y esto hace un pico rebote y tienen crisis severa".

Finalmente la doctora Meyer destacó la no suspensión del tratamiento "Entonces no suspender el tratamiento, tratar de afinar la técnica con que el paciente hace el tratamiento, lo cual es responsabilidad de los médicos, controlar cómo los hacen, realizar los estudios de función pulmonar para ver cómo esa función va evolucionando, completar vacunas, vacunas COVID, vacuna antigripal, todos los años, corroborar si tienen la vacuna del neumo 23, especialmente los chicos más grandes y los adultos, y concurrir ante la persistencia de síntomas, no sólo la crisis, sino síntomas que originen despertar en nocturno, limitación en la vida diaria, limitación ante la actividad física, eso me está indicando que el tratamiento que está usando no es suficiente. Entonces, esas son las pautas que un paciente tiene que tener, lo principal, no suspender la medicación".