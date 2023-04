"El Umbral generalmente es como el primer lugar al que recurren, porque es conocido, porque se sabe que atendemos a la problemática, que estamos siempre dispuestos, siempre abiertos, la gente no necesita sacar turnos con anticipación , no hay listas de espera , generalmente son atendidos inmediatamente. A partir de eso se hace una evaluación, se los escucha, se toma un conocimiento de su problemática y de acuerdo a esa evaluación, al diagnóstico que llegamos, en algunos casos son atendidos acá por psicólogos y trabajadores sociales, y en otros casos de mayor gravedad, donde quizás requieran una intervención médica más intensiva, bueno, son derivados, se articula con otros servicios, por ejemplo, una guardia, una guardia de salud mental o una guardia de un hospital general para que se haga otro tipo de intervención".

Con respecto a la edad para ser atendidos en el centro el licenciado Argüello dijo"somos bastante flexibles en eso porque es cierto que hay una falta, una escasez, digamos, de dispositivos que atiendan niños y en esta edad, digamos, entre los 13 y los 15, ¿no? Que es como esa adolescencia, que para el sistema de salud son niños y tendrían que ir al hospital de niños, pero bueno, acá se los atiende, se atiende a partir de los 13 y de hecho en este momento se está desarrollando como en contraturno un dispositivo para atender más exclusivamente niños y adolescentes. Entonces se está desarrollando esa área para atender niños de 10, 9, 8 años inclusive, no solamente con problemáticas de consumo, sino con problemáticas relacionadas".

Promedio de edad de las personas que empiezan a consumir en Jujuy

"Lo que nosotros podemos ver de los relatos de gente que llega a tratamiento quizás a una edad más avanzada, llegan a los 18, a los 20, y nos pueden hablar de una historia de consumo que a veces empieza a los 9, 10 años. Así que desde muy chicos ya existe el consumo en ciertos contextos, en ciertos lugares, por supuesto que tiene que ver con situaciones complejas, de muchas vulnerabilidades, si hablamos de un niño de 9 o 10 años que está consumiendo bueno, habla de un entorno también que quizás no está conteniendo ese niño".

Diferencia de género en cuanto a la cantidad de personas que consumen

"Hay diferencias respecto al género, respecto al consumo, pero también respecto a la accesibilidad que tienen las mujeres al consumo. Generalmente los que más asisten a pedir tratamiento son los varones, los hombres. Cosa que llama la atención, digamos, no es que las mujeres consuman menos, sino que quizás tienen menos acceso a los servicios de salud. Esto se lo ha estudiado y tiene que ver con distintos factores, tiene que ver con prejuicios, con estigmas sociales, que muchas veces también las mujeres tienen la responsabilidad de hijos a cargo y a veces esa situación de tener hijos a cargo también hace más difícil brindarse un tiempo para realizar una consulta, digamos, respecto a su salud. Entonces su salud queda como en segundo lugar".

"A veces está también otro temor que pueden llegar a tener las mujeres con problemas de consumo es este temor sobre los hijos, qué va a pasar con mis hijos si resulta que se enteran que yo consumo. Entonces como esta mirada también a veces desde la sociedad que se estigmatiza, se considera que una mujer con problema de consumo no estaría en condiciones de hacerse cargo de sus hijos, entonces se le empieza a cuestionar en su rol de madre y a veces esas miradas quizás inciden también para que estas mujeres no se acerquen a los servicios de salud".

Mitos: "la marihuana es la entrada a otros tipos de consumos, a otros tipos de drogas.

"No creo que sea así. Es un tipo de consumo, es un tipo de consumo que puede ser problemático o no, por eso ahora hablamos de consumos problemáticos, no de adicciones, antes se equiparaba cualquier tipo de consumo con una adicción, hoy lo que tenemos es que se viene visibilizando que no todo consumo es un consumo problemático, no todo consumo es una adicción, la marihuana no sería una puerta de entrada a otros consumos más complejos, pero bueno, se puede dar que en determinados momentos sea utilizada de una forma abusiva o problemática o que pueda llegar a ser perjudicial para la salud, pero por el uso que se da".

"Tampoco se trata de adjudicarle la causa del problema a la sustancia, sino que hay que ver que hay como una predisposición o quizás un conflicto subyacente que hace que esa persona de pronto encuentre en una sustancia determinada, que puede ser la marihuana, pero puede ser el alcohol, puede ser el cigarrillo, puede ser cualquier cosa, que encuentre una manera de tapar ese malestar o de sobrellevar ese malestar subjetivo que es como más profundo, entonces hay que ir a trabajar sobre esas problemáticas".

Acciones desde los círculos más cercanos

Desde la casa o desde las instituciones como ser colegios primarios, secundarios se pueden tomar ciertas acciones para ayudar, acompañar o prevenir también, "en principio, digamos, establecer el diálogo, la apertura para escuchar a los chicos, a los adolescentes, sobre qué les está pasando, qué piensan del consumo, de qué manera lo viven, qué sería un consumo responsable, cuál sería un consumo problemático, cuándo un consumo se empieza a tornar problemático".