Este es el síntoma en la vista que marca un alto nivel de azúcar en sangre

Los altos niveles de glucosa en sangre pueden impactar a individuos de cualquier edad y género. Si no se identifican a tiempo, pueden conducir a la diabetes . Esta afección surge cuando el páncreas no genera una cantidad adecuada de insulina , la hormona que permite que la glucosa llegue a las células del organismo para ser convertida en energía.

Los cambios en la visión pueden ser un indicador temprano de hiperglucemia, permitiendo una detección y tratamiento oportunos.

“El nivel alto de glucosa puede cambiar los niveles de los líquidos o hacer que se le hinchen los tejidos de los ojos que le ayudan a enfocar, lo que causa la vista borrosa. Este tipo de vista borrosa es temporal y desaparece a medida que el nivel de glucosa vuelve a la normalidad”, apuntan los especialistas de National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.