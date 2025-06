"Estoy muy bien": Un campeón del mundo reveló cómo la terapia transformó su vida

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1930955137062764632&partner=&hide_thread=false Leandro Paredes y su primera experiencia haciendo terapia



Su primer paso a terapia

Durante la charla, Paredes relató que, si bien al principio estaba negado a la idea de hacer terapia, su acercamiento se dio casi de manera casual: “En realidad fue medio trampa de arrancar porque mis hijos tienen psicóloga. Cada tanto me llamaba la psicóloga para hablar de mis hijos y me empecé a meter, me pareció interesante y terminé metido hasta el final”, contó entre risas. Hoy, reconoce que ese primer paso fue fundamental: “Al principio fue muy difícil empezar a hablar, pero ahora termina el tiempo y sigo hablando. Me cambió un montón de cosas”.