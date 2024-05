La lectura de iris: Qué es y cuáles son sus riesgos

Los peligros vinculados a este procedimiento son notables. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de Argentina ha requerido explicaciones minuciosas acerca de las operaciones de la empresa, indagando sobre las categorías de datos que están siendo tratadas y con qué propósitos concretos.

También, solicitó detalles sobre los métodos que emplea Worldcoin para asegurar el acatamiento de los principios concernientes al manejo adecuado de los datos personales, así como los períodos de almacenamiento de dicha información.

Los datos que se recopilan son tan importantes como las huellas digitales y cualquier otra documentación.

Según informaron, se requirió que la empresa detallara las acciones técnicas y organizativas que lleva a cabo para asegurar la confidencialidad y protección de los datos recolectados. También se pidió información sobre los equipos empleados para realizar los análisis facial y de iris, así como si la empresa ha realizado la evaluación de impacto correspondiente.

Las preocupaciones

La principal inquietud reside en la potencial amenaza que representa la recolección y el tratamiento de datos biométricos, como el escaneo de iris, para la privacidad y seguridad de los ciudadanos argentinos. Además, existe el peligro de que esta información pueda ser utilizada de manera inapropiada o comercializada a terceros sin el consentimiento adecuado de los individuos afectados.

En medio de estas inquietudes, la investigación actual proporcionará claridad sobre las operaciones de Worldcoin y contribuirá a determinar si se están observando correctamente las regulaciones de protección de datos en Argentina. Mientras tanto, se alienta a los ciudadanos a ser cautelosos y a evaluar los posibles riesgos antes de participar en programas que impliquen el intercambio de información personal por beneficios financieros.

La aclaración que hace el proyecto de Worldcoin

Según información proporcionada a El Destape por fuentes relacionadas con el proyecto de la empresa, "Worldcoin verifica la 'humanidad' de una persona (si son seres humanos) y no crea una identificación digital". Además, afirmaron que "el proyecto no busca saber quién es alguien, solo que es único y humano. No se requiere información personal para participar en la comunidad y red de Worldcoin".

Worldcoin es una empresa vinculada a uno de los fundadores de OpenAI, la compañía propietaria de ChatGPT.

Paralelamente, hicieron hincapié en que "las personas no ceden sus datos biométricos y el objetivo del proyecto no es recolectar o almacenar datos biométricos. El proyecto es voluntario y fue concebido para proteger la privacidad individual y darle a las personas el control sobre su información personal. Los datos sólo se almacenan si las personas eligen hacerlo, y siempre está la opción de removerlos cuando lo deseen".

Por otro lado, destacaron que "no es un intercambio por dinero. Cuando una persona crea un World ID, puede optar por recibir un token Worldcoin (WLD), que les brinda acceso a sistemas financieros digitales que de otro modo no tendrían". Al término del requerimiento de información realizado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en enero de 2024, Worldcoin emitió una declaración para explicar el propósito de la empresa:

Embed

"Worldcoin y su producto estrella, World ID, fueron diseñados intencionalmente para empoderar a individuos brindándoles acceso a sistemas financieros y oportunidades a las que de otra manera no podrían acceder, al mismo tiempo que se preserva la privacidad. Worldcoin fue diseñado para proteger la privacidad individual y ha establecido un sólido programa de privacidad. El proyecto cumple estrictamente con los más altos estándares que rigen el procesamiento de datos personales a nivel mundial. Worldcoin continuará cooperando con los organismos gubernamentales y reguladores en solicitudes de más información sobre sus prácticas de privacidad y protección de datos".

La preocupación principal radica en la posibilidad de que la recopilación y el procesamiento de datos biométricos, puedan comprometer la privacidad y seguridad.

En ese sentido, agregaron: "Las personas no necesitan ingresar ninguna información personal para obtener o usar World App, la primera billetera creada para el proyecto Worldcoin. Esto significa que no se requiere nombre, número de teléfono, correo electrónico, perfil social, selfie ni pasaporte".

Finalmente, concluyeron: "Cuando una persona verifica su identidad, por defecto, el Orb elimina rápidamente las imágenes del iris después de la creación del código de iris. Los servicios de verificación de humanidad de Worldcoin están disponibles en más de 20 países, incluyendo: Estados Unidos, Alemania, España y Portugal. En Argentina, al igual que en otros lugares, los socios Operadores locales independientes realizan verificaciones de World ID basadas en Orb y otros servicios".