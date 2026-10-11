Podólogas jujeñas revelan los errores más frecuentes en el cuidado de las uñas

El corte incorrecto de las uñas, el uso de remedios caseros y algunos tratamientos estéticos pueden provocar problemas en la salud de los pies. Las podólogas jujeñas Ilda Cruz (MP 016) e Ivana Huerta (MP 036) explicaron cuáles son los errores más frecuentes que observan en sus consultorios y qué cuidados recomiendan para evitar complicaciones.

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Durante una entrevista, las profesionales destacaron que muchas personas recurren a soluciones caseras o intentan tratar por su cuenta problemas como las uñas encarnadas y los hongos, sin conocer los riesgos que pueden generar estas prácticas.

Uno de los errores más frecuentes que observan las especialistas es la forma en que las personas se cortan las uñas. Según explicaron, muchos pacientes llegan al consultorio con problemas derivados de un corte incorrecto, especialmente uñas encarnadas.

Por este motivo, recomendaron que las uñas de los pies se corten de manera recta y no curva , ya que esta última forma puede favorecer que se encarnen.

Las podólogas remarcaron que conocer la técnica adecuada es parte de los cuidados básicos que se enseñan durante las consultas para prevenir futuras molestias.

Uñas encarnadas: los riesgos de seguir tutoriales de internet

Otro de los puntos que abordaron fue la costumbre de buscar soluciones en redes sociales para tratar problemas en las uñas.

Las profesionales señalaron que algunos pacientes intentan retirar por su cuenta una uña encarnada después de ver tutoriales en TikTok o YouTube, mientras que otros utilizan diferentes productos caseros para tratar hongos.

Entre las prácticas que mencionaron se encuentran la aplicación de vinagre, bicarbonato y productos como VapoRub. Una de las especialistas contó que recibe pacientes que probaron distintas alternativas antes de acudir al consultorio y cuestionó la supuesta efectividad de estas soluciones.

Si fueran tan mágico, nadie tendría hongos, expresó. Si fueran tan mágico, nadie tendría hongos, expresó.

En ese sentido, recomendaron acudir a un profesional en lugar de intentar resolver estos problemas mediante procedimientos caseros.

Qué pasa con las uñas acrílicas y los tratamientos estéticos

Las podólogas también se refirieron al uso de uñas acrílicas y otros tratamientos estéticos, especialmente en una época del año en la que muchas personas comienzan a prestar mayor atención a la apariencia de sus pies.

Explicaron que existe una diferencia entre los procedimientos realizados con fines estéticos y los cuidados vinculados con la salud podológica. En particular, advirtieron que la colocación de uñas acrílicas puede presentar riesgos de infecciones por hongos, conocidas como onicomicosis.

Por eso, recomendaron prestar atención a las condiciones de higiene del lugar donde se realiza el procedimiento. Entre los aspectos que destacaron se encuentra la importancia de contar con instrumental correctamente esterilizado y evitar el uso de los mismos elementos entre diferentes pacientes sin las medidas de higiene correspondientes.

También señalaron que, cuando no existe una necesidad puntual de realizar un tratamiento estético, es preferible mantener las uñas naturales.

Por qué es importante tratar una uña encarnada con un profesional

Las especialistas explicaron que una uña encarnada puede provocar dolor y generar preocupación en quienes deben someterse a un procedimiento para solucionar el problema.

En estos casos, destacaron que parte de su trabajo consiste en tranquilizar al paciente y acompañarlo durante la atención. También aclararon que, por las limitaciones legales de su profesión, no pueden aplicar anestesia mediante inyecciones, por lo que recurren a otras estrategias para ayudar a que la persona se relaje.

Según señalaron, una vez retirada la parte de la uña que provoca la molestia, el dolor suele disminuir.

Finalmente, Cruz y Huerta remarcaron que la podología no se limita a mejorar la apariencia de los pies, sino que también cumple una función importante en la prevención y atención de problemas que pueden afectar su salud.