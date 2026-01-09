viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 15:28
Alerta.

Preocupación en Jujuy por la creciente tendencia de fabricar repelentes caseros

Especialistas alertaron sobre la preocuáción por la creciente tendencia de fabricar repelentes caseros en base a tutoriales de redes sociales.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Creación de repelentes caseros - Foto de YouTube

Creación de repelentes caseros - Foto de YouTube

En medio del aumento de precios de los repelentes y la suba estacional de casos de dengue en el país, en Jujuy comenzó a observarse una tendencia creciente: cada vez más familias intentan fabricar repelentes caseros para abaratar costos. Sin embargo, especialistas en salud y biología advierten que estas prácticas pueden resultar poco efectivas y, en algunos casos, riesgosas.

Advertencias por el uso de repelentes caseros

Mario Linares, investigador del Instituto de Biología de la Altura de la UNJu, explicó que en el ámbito científico existe consenso respecto a qué repelentes son verdaderamente seguros: “Dentro del grupo de investigadores recomendamos lo que ya está testeado y certificado como que sí funciona”.

Según detalló, las recetas improvisadas no garantizan protección adecuada. “Hay muchas recetas caseras, hay tantas como personas, cada uno tiene una receta, pero no recomendamos hacerlo en uso corriente, preferimos limitarnos a lo que ya está probado y evaluado”, sostuvo.

repelentes caseros (1)

Desde el sector farmacéutico comparten la preocupación. Daniela Ustarez, farmacéutica MP 512, señaló que esta tendencia se intensifica cada verano, especialmente en familias que buscan alternativas más económicas. Aun así, advirtió que los resultados pueden estar lejos de ser los esperados. Para Ustarez, “no sé si es tan efectivo”, en referencia a los repelentes fabricados en casa.

La profesional insistió en tomar recaudos si se decide optar por preparados artesanales y evitar fórmulas tomadas de internet. “Si lo pueden pedir a través de la farmacia, que la farmacia lo elabore mejor. Si no, sí tienen elementos caseros, los tienen que usar con cuidado, no usar internet para elaborar, más vale hacerlo en la farmacia”, puntualizó.

productos repelentes caseros

Tanto Linares como Ustarez coinciden en que la mejor estrategia sigue siendo el uso de repelentes habilitados y elaborados bajo normas de control. En un contexto donde el dengue continúa siendo una preocupación sanitaria, remarcan que garantizar productos efectivos y seguros es clave para evitar contagios y minimizar riesgos.

Cuánto cuestan los repelentes en Jujuy

Los productos —incluidos los específicos para niños— actualmente se comercializan entre $7.000 y $12.000, variación que depende de la marca y el tipo de presentación.

A esto se suma un incremento reciente: el último ajuste de precios se aplicó el 5 de enero, con una suba del 15% respecto del mes anterior. En el último año, el aumento acumulado ronda también ese porcentaje.

Por  Redacción de TodoJujuy

