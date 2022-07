¿Qué es el mal de Chagas? Crónica de un mal olvidado

image.png

La enfermedad de Chagas también puede ser transmitida sin que se encuentre la chinche de por medio. Puede ser por transfusiones de sangre u órganos contaminados, por la ingesta accidental oral de agua o alimentos contaminados con heces del vector y por transmisión connatal; esto es, de madre a hijo durante la gestación. Siguiendo estos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que de 6 a 7 millones de personas viven con esta enfermedad, aunque este número esta subestimado.

Diagnosticar al paciente con esta enfermedad es una carrera contra el tiempo. Un diagnóstico justo a tiempo durante su fase inicial o aguda aumenta las probabilidades de tener un tratamiento correcto. No obstante, al pasar los tres meses en promedio tras el contagio, la enfermedad es incurable y solo es posible controlarla (fase crónica).

Cabe destacar que si el paciente llega a manifestar un cuadro clínico, este en muchos casos no es específico, ya que se presenta como dolor de cabeza, fiebre y malestar general, por lo que puede ser confundido fácilmente con otras enfermedades. Es por esta razón que actualmente no existe un método de diagnóstico universal para detectar dicha enfermedad.

Los métodos de diagnóstico de la enfermedad de Chagas son directos, que buscan la presencia de este parásito en sangre, generalmente esto sucede durante la fase aguda de la enfermedad. En la fase crónica, la carga parasitaria no se percibe y es acá donde toman importancia los métodos de diagnóstico indirectos, los cuales buscan la presencia de anticuerpos puntuales.

Quienes portan la enfermedad de Chagas pueden ser asintomáticos durante toda su vida, y no presentar inconvenientes de salud severos relacionados a esta patología. Sin embargo, cerca de un 30% de los portadores crónicos, luego de 20-30 años en promedio, manifiestan dificultades por la presencia del parásito en determinados órganos, como la presencia de mega síndromes que pueden ser megacolon y megaesófago.

La enfermedad de Chagas se encuentra dentro de la categoría de las enfermedades desatendidas o Enfermedades Tropicales Olvidadas por la OMS. Es un mal endémico de Latinoamérica, no obstante, no exenta a que otros países no endémicos presenten casos de dicha enfermedad por la permanente migración poblacional que conlleva el peligro del movimiento de pacientes chagásicos no detectados a otros países donde no se encuentra presente este mal.

El correcto tratamiento para los pacientes es por medio de las drogas Nifurtimox y el Benzdinazol que aparecieron en los años 70. Son altamente tóxicas y únicamente eficaces durante la fase aguda de la enfermedad y no son producidas de forma comercial por lo que el acceso a ellas es muy difícil, solamente a través de asociaciones especializadas.