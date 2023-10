Salud de los ojos: Hay una epidemia de miopía en jóvenes

La salud de nuestros ojos es de vital importancia. Cuando no vamos a controlarnos al oftalmólogo y optamos por la compra de colirios en la farmacia o gafas de lectura de la calle, arriesgamos nuestra salud visual, al dar lugar a la posibilidad de tener, por ejemplo, miopía , es decir, la dificultad para ver de lejos.

La voz de advertencia proviene de la especialista en oftalmología, Adriana Tytiun, quien es miembro del Consejo Argentino de Oftalmología. Según sus datos, 9 de cada 10 trastornos oculares se pueden evitar mediante revisiones regulares de la salud visual. Sin embargo, esto no es una práctica común. En esta entrevista, la experta también enfatiza que estamos enfrentando una creciente "epidemia de miopía" debido al excesivo uso de dispositivos electrónicos.

En cuanto a si sería "beneficioso" padecer una afección visual que nos obligue a consultar al oftalmólogo, la experta expresó: El control oftalmológico es anual. Todo los años tenemos que hacernos un control, salvo que el oftalmólogo te diga que tenés que ir más seguido, nunca menos. Es como que me digas que no vas al dentista a controlarte los dientes porque no te duele la muela".

image.png

En esa línea, detalló: "Sabés que tenés que ir una o dos veces por año. Todos tenemos que ver bien. Somos seres fundamentalmente visuales. Los ojos son nuestra conexión más importante con el universo".

Miopía: el caso de las personas con diabetes

La profesional destacó que lo que suele ser desconocido por la mayoría es que después de ciertos años, el 90 por ciento de los individuos con diabetes desarrollará problemas de la vista. Resulta sorprendente que algunos médicos endocrinólogos de la nueva generación no derivan a los pacientes al oftalmólogo para una evaluación de fondo de ojo. Esta evaluación permite examinar los vasos sanguíneos y determinar si todo marcha correctamente, siendo un proceso más sencillo que la extracción de sangre.

En relación a lo que es observable y prevenible a través del examen ocular en las personas con diabetes, señaló: "Cuando hago el fondo de ojo me voy a encontrar con pequeñas hemorragias, edemas o lo que fuere, que me avisan que eso que estoy viendo en el ojo está pasando en el cerebro, en las piernas y en todo el cuerpo".

image.png

Y agregó: "Entonces yo le puedo avisar al diabetólogo que algo en el tratamiento del paciente no está funcionando. Y por mi parte puedo hacer un tratamiento para contrarrestar esto en el ojo y prevenir problemas mayores en la vista".

Al consultar sobre otras afecciones oftalmológicas asintomáticas que es necesario supervisar en la población general, respondió: "El glaucoma, que es el daño en el nervio óptico que se asocia al aumento de la presión intraocular. La presión intraocular no da síntomas. En realidad mucha gente cree que se asocia a cuando le tiembla el párpado. Y no es así, no tiene nada que ver".

En ese sentido, continuó: "Eso son calambres musculares, como cuando se te acalambra el pie cuando estás durmiendo. Pero eso hace que por lo menos la gente venga a tomarse la presión. El glaucoma va matando las neuronas, una por una, y te quedás ciego. No te enteraste, no te diste cuenta".

image.png

Historial médico: clave para prevenir la miopía

Además, hizo hincapié en la importancia de los historiales médicos familiares: "Muchas veces es una enfermedad que se hereda. Cuando alguien en la familia tiene, el resto ya está avisado que se tiene que controlar. Pero otras veces podés ser el primero. Y es tan fácil como tomar la presión o hacer un fondo de ojo para mirar un poco más allá. Y si se detecta se puede controlar, a veces con una gota, a veces con un láser. Y estás evitando ceguera. Algo que con ningún anteojo después podés recuperar".

En cuanto a otras enfermedades que no presentan síntomas evidentes pero requieren cuidado, subrayó: "El ojo es muy chico, mide 2,3 centímetros, pero tiene muchas posibilidades de patologías. Para empezar está la miopía, que es la enfermedad que provoca disminución de la visión más frecuente en la gente joven. Estamos en medio de una epidemia de miopía".

Luego, profundizó: "Cuando yo empecé a enseñar en la facultad, hace una vida entera atrás, pedía que levantara la mano el paciente miope y era uno o dos. Hoy es más de la mitad. Y esto tiene que ver con cómo usamos la visión cercana. El miope ve bien de cerca y entonces es como que todos estamos queriendo ser miopes".

image.png

Miopía: influencia de pantallas

"Queremos ver bien de cerca, estamos con el celular, la computadora. Esto hace que el ojo esté en “modo cerca”. Hay un caminito que estamos tomando a ser todos miopes. Acá hay que prevenirlo, especialmente en los niños. Porque además la miopía después te puede provocar catarata, glaucoma, desprendimiento de retina, maculopatía y, nuevamente, te quedás ciego. Tal vez no ceguera absoluta, pero sí lo que se llama ceguera legal", agregó la experta.

Durante su presentación, afirmó además que el ojo miópico frecuentemente se caracteriza por tener un mayor longitud. Se trata de un ojo que ha continuado su crecimiento mientras que otras partes del globo ocular, como la retina, no lo han hecho al mismo ritmo.

image.png

Esta situación provoca una tensión en la retina, que se asemeja a la sensación de usar ropa que te quedaba bien antes de aumentar 40 kilos, lo que resultaría en que la ropa se estire y se deteriore.

Por lo tanto, existe un alto riesgo de padecer desprendimiento de retina y otras afecciones, como la maculopatía. La mácula es la región visual esencial para la lectura y proporciona la máxima agudeza visual. La maculopatía provoca una mancha en el centro de la visión que dificulta la lectura. Los individuos con miopía también presentan un 30 por ciento más de probabilidad de desarrollar glaucoma y de experimentar cataratas a una edad temprana.