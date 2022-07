Sífilis en Jujuy: hubo 50 casos en embarazadas

Una de las características clínicas más relevantes a tener en cuenta sobre los síntomas es un lastimado, una úlcera que no duele. Puede producirse en en el área genital, en las manos, lesiones orales, es decir en cualquier parte del cuerpo que haya tenido contacto con esta zona y se denominaría sífilis primaria.

image.png Úlcera en la boca causada por la sífilis(imagen ilustrativa)

Tipos de acciones para prevención

Es una enfermedad que se cura y es la única batería que responde a la penicilina. Se aplican tres dosis de esta una por semana, y en cuanto a las embarazadas cabe destacar que la bacteria de la sífilis es transmisible al bebé (una transmisión vertical llamada sífilis congénita).

Las mujeres embarazadas deben hacerse el testeo de sífilis y VIH, tanto la mujer como el hombre. Es importante el uso de preservativo como barrera y las visitas trimestrales al ginecólogo y urólogo.

Síntomas

La lesión puede estar en los genitales externos caso del hombre e interno en las mujeres, o como dijimos anteriormente, en cualquier zona que haya estado en contacto con la bacteria.

Román manifestó que "no es dolorosa, pero puede producirse un nódulo en la ingle (ganglio inguinal) que eso si produce dolor y podría aparecer entre 5 a 10 días después de una relación sexual y dura aproximadamente 14 días y desaparece. Esto no significa que la persona se haya curado que sería la sífilis secundaria, permanece en el cuerpo y puede manifestarse años después."

Un dato importante es que los jujeños tenemos la posibilidad de que en el carnet sanitario ofrecen test tanto de VIH como de Sífilis. El infectólogo hizo hincapié en esto: "Es de suma importancia este estudio, reiterando lo que detallaba el doctor Román, que una persona puede haber tenido en su adolescencia y se manifiesta años más tarde".

¿Qué pasa si convivo con la enfermedad?

Generalmente no ocurre en la actualidad. Pero se denomina sífilis terciaria (el tercer período de la enfermedad), años atrás ocurría de manera constante lesiones en los órganos internos (hígado, cabeza), lesiones en el corazón. Coyunturalmente el sistema de salud ofrece mes a mes dichos estudios y eso ha ido disminuyendo este período de la enfermedad en las personas que la padecían, teniendo en cuenta que se cura.

Para concluir es importante informar que existe la reinfección, me puedo curar pero si no me cuido existe la posibilidad de volverme a infectar. El tratamiento de penicilina es clave, los análisis y testeos previos para prevenir, y los cuidados con anticonceptivos.

image.png Preservativo: método anticonceptivo clave en la prevención de sífilis.