Viruela del mono: la OMS informó el fin de la emergencia sanitaria

image.png

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia para la viruela del mono y acordó un nuevo plan y me recomendó que el brote internacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial”, comunicó Tedros, además de alertar que, de la misma forma que con el covid “eso no significa que el trabajo haya terminado”.