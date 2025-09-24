San Diego FC vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

A partir de las 23:30 (hora Argentina) el próximo sábado 27 de septiembre, San José Earthquakes visita a San Diego FC en el Snapdragon Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 30 de la MLS.

Así llegan San Diego FC y San José Earthquakes Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS San Diego FC llega con resultado de empate, 1-1, ante Atlanta United. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de San José Earthquakes en partidos de la MLS San José Earthquakes cayó derrotado 1 a 3 ante St. Louis City. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 7 goles y recibió 13.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y San Diego FC se impuso por 1 a 2.

Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Houston: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Portland Timbers: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de San José Earthquakes en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Vancouver Whitecaps FC: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 32: vs Austin FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario San Diego FC y San José Earthquakes, según país Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

Venezuela: 22:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







