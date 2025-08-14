San José Earthquakes vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:00 (hora Argentina) el próximo domingo 17 de agosto, San Diego FC visita a San José Earthquakes en el Avaya Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 24 de la MLS.

Así llegan San José Earthquakes y San Diego FC Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de San José Earthquakes en partidos de la MLS San José Earthquakes ganó el encuentro previo ante Vancouver Whitecaps FC por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 12 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS San Diego FC llega triunfante luego de ver caer a Sporting Kansas City con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

Joseph Dickerson es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de San José Earthquakes en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Houston: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Austin FC: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Los Angeles FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs St. Louis City: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs San Diego FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Portland Timbers: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Los Angeles FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 28: vs Minnesota United: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Atlanta United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs San José Earthquakes: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Horario San José Earthquakes y San Diego FC, según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

