jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 07:46
MLS

San José Earthquakes vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

San Diego FC se mide ante San José Earthquakes en el Avaya Stadium el domingo 17 de agosto a las 20:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Joseph Dickerson.

San José Earthquakes vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS
BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:00 (hora Argentina) el próximo domingo 17 de agosto, San Diego FC visita a San José Earthquakes en el Avaya Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 24 de la MLS.

Lee además
se enfrentan minnesota united y seattle sounders por la semana 24

Se enfrentan Minnesota United y Seattle Sounders por la semana 24
st. louis city visita a chicago fire por la semana 24

St. Louis City visita a Chicago Fire por la semana 24

Así llegan San José Earthquakes y San Diego FC

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de San José Earthquakes en partidos de la MLS

San José Earthquakes ganó el encuentro previo ante Vancouver Whitecaps FC por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 12 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS

San Diego FC llega triunfante luego de ver caer a Sporting Kansas City con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

Joseph Dickerson es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de San José Earthquakes en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Houston: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Austin FC: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Los Angeles FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs St. Louis City: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs San Diego FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Portland Timbers: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Los Angeles FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 28: vs Minnesota United: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Atlanta United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs San José Earthquakes: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
Horario San José Earthquakes y San Diego FC, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se enfrentan Minnesota United y Seattle Sounders por la semana 24

St. Louis City visita a Chicago Fire por la semana 24

New York City FC vs Nashville SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Vancouver Whitecaps FC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Portland Timbers y FC Cincinnati se encuentran en la semana 24

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy: el polaco menendez recibio tres fechas de suspension
Sanción.

Gimnasia de Jujuy: el Polaco Menéndez recibió tres fechas de suspensión

Por  Federico Franco

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel