miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:21
MLS

San José Earthquakes vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Todos los detalles de la previa del partido entre San José Earthquakes y St. Louis City, que se jugará el sábado 20 de septiembre desde las 23:30 (hora Argentina) en el Avaya Stadium.

San José Earthquakes vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS
BsAs (DataFactory)

St. Louis City y San José Earthquakes se enfrentarán en el Avaya Stadium el próximo sábado 20 de septiembre desde las 23:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 29 de la MLS.

Así llegan San José Earthquakes y St. Louis City

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de San José Earthquakes en partidos de la MLS

San José Earthquakes viene de caer por 2 a 4 frente a Los Angeles FC. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 11 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS

St. Louis City viene de un triunfo 2 a 0 frente a CF Montréal. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 10 en su arco.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y St. Louis City se llevó la victoria por 2 a 1.


Fechas y rivales de San José Earthquakes en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs San Diego FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Vancouver Whitecaps FC: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Austin FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Los Angeles FC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Austin FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Real Salt Lake: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario San José Earthquakes y St. Louis City, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas
  • Colombia y Perú: 21:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas
  • Venezuela: 22:30 horas

