San Lorenzo vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del Apertura

El duelo entre San Lorenzo y Central Córdoba (SE) correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio el Nuevo Gasómetro desde las 17:30 (hora Argentina), el sábado 31 de enero.

Así llegan San Lorenzo y Central Córdoba (SE) El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia (Mendoza) en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura En la jornada anterior, Central Córdoba (SE) igualó 0-0 el juego frente a Atlético Tucumán..

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de noviembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Central Córdoba (SE). San Lorenzo tendrá que verse las caras con Huracán en la próxima fecha, cuando jueguen el clásico de barrio. El duelo se celebrará en el estadio Tomás A. Ducó, el 8 de febrero desde las 19:15 (hora Argentina).

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Huracán: 8 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Unión: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Estudiantes (RC): 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Instituto: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Talleres: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Unión: 6 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Instituto: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tigre: 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Talleres: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina) Horario San Lorenzo y Central Córdoba (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

