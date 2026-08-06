San Lorenzo vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

El duelo entre San Lorenzo y Huracán correspondiente a la fecha 4 se disputará en el Nuevo Gasómetro desde las 15:00 (hora Argentina), el domingo 9 de agosto.
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El duelo entre San Lorenzo y Huracán correspondiente a la fecha 4 se disputará en el Nuevo Gasómetro desde las 15:00 (hora Argentina), el domingo 9 de agosto.
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
San Lorenzo buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Central Córdoba (SE). Suma 1 partido sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 2 goles y ha marcado 1 a sus rivales.
En la jornada anterior, Huracán igualó 0-0 el juego frente a Atlético Tucumán. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.
Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 3 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Huracán.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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