martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 08:00
Liga Profesional

San Martín (SJ) vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre San Martín (SJ) y Vélez, que se jugará el viernes 19 de septiembre desde las 19:15 (hora Argentina) en el estadio 27 de Septiembre.

San Martín (SJ) vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Vélez y San Martín (SJ) se enfrentarán en el estadio 27 de Septiembre el próximo viernes 19 de septiembre desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan San Martín (SJ) y Vélez

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) igualó 0-0 frente a Belgrano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 1 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez igualó 0-0 ante Huracán en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Vélez se llevó la victoria por 1 a 0.


Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Platense: 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 29 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario San Martín (SJ) y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

