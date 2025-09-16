San Martín (SJ) vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Vélez y San Martín (SJ) se enfrentarán en el estadio 27 de Septiembre el próximo viernes 19 de septiembre desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan San Martín (SJ) y Vélez Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura San Martín (SJ) igualó 0-0 frente a Belgrano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 1 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez igualó 0-0 ante Huracán en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Vélez se llevó la victoria por 1 a 0.

Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Platense: 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 29 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Horario San Martín (SJ) y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.