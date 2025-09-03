San Miguel recibirá a Almagro por la fecha 30 de la zona A

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo viernes 5 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina).

Así llegan San Miguel y Almagro Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional San Miguel consiguió sólo un punto en su último partido frente a Los Andes, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional Almagro sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Quilmes. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 6 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Almagro resultó vencedor por 1 a 0. El árbitro designado para el encuentro es Felipe Viola.

Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar Horario San Miguel y Almagro, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

