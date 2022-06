Violencia en San Pedro: agredieron a un jugador de preveteranos 

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, y considerando las heridas del jugador de Las Maderas, personas que estaban presentes en el público llamaron al SAME y dieron aviso a las autoridades policiales.

Cabe destacar que en el caso tomaron intervención efectivos de la Seccional 25 y del cuerpo de Infantería, quienes montaron un operativo para dar con el protagonista, ya que este logró escapar por la zona del cañaveral.

cancha el polo la esperanza.jpg Hubo agresión a un jugador en la cancha de El Polo en San Pedro de Jujuy - Imagen alusiva

A principios del mes de junio, en un partido de la liga barrial de fútbol amateur de Libertador General San Martín, un grupo de jugadores golpeó salvajemente al árbitro que dirigía el partido y lo dejó internado con problemas en un ojo. El violento episodio motivó la bronca entre sus colegas, que quieren que los futbolistas con antecedentes de violencia no jueguen más.

En ese contexto, además, es que los árbitros de Libertador resolvieron no permitir que jueguen los futbolistas que hayan agredido a árbitros previamente. "Según la gravedad de la situación, hemos decidido no permitirles que jueguen. A los jugadores violentos no hay que dirigirlos más en ningún campeonato", explicó tiempo atrás Andrés Villegas, de la Asociación de Árbitros de Libertador.

image.png Continúa la violencia en las canchas de fútbol del interior en preveteranos - Imagen de archivo