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7 de mayo de 2026 - 19:04
Jujuy.

San Pedro: rescataron una comadreja que había quedado atrapada en una escuela

Bomberos sacaron una comadreja que había quedado atrapada en un desagüe de la Escuela N° 414 Adolfo Kapeluz de San Pedro.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Rescate de una comadreja.

Rescate de una comadreja.

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Según se informó, el animal se encontraba en un patio interior de la institución educativa, por lo que se solicitó la intervención de los bomberos para poder retirarlo de manera segura.

Rescate sin daños para el animal

Una vez en el lugar, el personal interviniente realizó las tareas necesarias para extraer a la comadreja del desagüe. El operativo se concretó sin inconvenientes y sin ocasionarle lesiones al animal.

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Liberaron a una comadreja en San Pedro.

Liberaron a una comadreja en San Pedro.

Desde la fuerza destacaron el rápido accionar de los efectivos, que lograron controlar la situación y resguardar a la fauna silvestre presente en la zona.

Fue liberada en su hábitat natural

Luego del rescate, la comadreja fue trasladada a una zona segura, dentro de su hábitat natural, donde finalmente fue liberada.

Avisar al CAFAJU

El Centro de Atención de la Fauna Autóctona (CAFAJU), referente en la protección y rehabilitación de la fauna nativa de Jujuy, posee a disposición un número de WhatsApp para recibir denuncias, consultas y alertas relacionadas con animales autóctonos. El contacto, 3884409250, está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Este canal digital permite a los ciudadanos reportar casos de tenencia ilegal, solicitar rescates o informar sobre animales que requieran atención urgente. La iniciativa busca optimizar la respuesta ante situaciones que ponen en riesgo la vida y el bienestar de especies nativas, muchas veces víctimas del tráfico ilegal o de la tenencia indebida.

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