San Telmo vs Gimnasia (J): previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo entre San Telmo y Gimnasia (J) correspondiente a la fecha 33 de la zona B se disputará en el estadio Osvaldo Baletto desde las 13:05 (hora Argentina), el sábado 27 de septiembre.

Así llegan San Telmo y Gimnasia (J) En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional San Telmo buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Gimnasia (Mendoza). Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional A Gimnasia (J) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Agropecuario Argentino. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 4 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-1.

Fecha y rival de San Telmo en el próximo partido de la Primera Nacional Zona B - Fecha 34: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Gimnasia (J) en el próximo partido de la Primera Nacional Zona B - Fecha 34: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar Horario San Telmo y Gimnasia (J), según país Argentina y Chile (Santiago): 13:05 horas

Colombia y Perú: 11:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:05 horas

