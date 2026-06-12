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12 de junio de 2026 - 21:17
País.

Santiago del Estero: madre amenazó a una maestra por advertir las faltas de su hija

El hecho ocurrió en una escuela primaria de Santiago del Estero y la Justicia dictó una restricción perimetral.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Santiago del Estero: madre amenazó a una maestra en la escuela&nbsp;

Santiago del Estero: madre amenazó a una maestra en la escuela 

Una docente de Santiago del Estero denunció haber sido amenazada de muerte por la madre de una alumna, luego de dejar asentada en la libreta escolar una observación por las reiteradas inasistencias de la menor a clases.

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El hecho ocurrió en una escuela primaria ubicada en la intersección de Rivadavia y Milburg, en la capital santiagueña. La víctima, una maestra de 40 años, recibió la amenaza en pleno horario escolar, mientras se encontraba dictando clases.

La amenaza a la docente

Según la denuncia, el conflicto comenzó después de que la docente escribiera una observación pedagógica en la libreta de la alumna, donde expresaba su preocupación por las constantes faltas y remarcaba la importancia de asistir a clases para no perder contenidos. Poco después, mientras estaba frente al curso, la maestra recibió un audio de WhatsApp enviado por la madre de la estudiante.

Santiago del Estero: madre amenazó a una maestra en la escuela (Foto generada con IA)
Santiago del Estero: madre amenazó a una maestra en la escuela (Foto generada con IA)

Santiago del Estero: madre amenazó a una maestra en la escuela (Foto generada con IA)

“Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribís en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa”, decía el mensaje. Tras escuchar el audio, la docente dio aviso inmediato a las autoridades de la escuela y luego se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 4 para realizar la denuncia formal.

Intervino la Justicia de Santiago del Estero

Una de las principales preocupaciones de la docente es que la mujer denunciada vive justo enfrente del establecimiento educativo. Ante la gravedad del caso, la Justicia de Santiago del Estero tomó intervención y ordenó una restricción perimetral de urgencia por 90 días, para impedir que la acusada se acerque a la denunciante. La causa quedó a cargo del fiscal Diego Cortés.

Otro caso de violencia en una escuela

En las últimas horas se conoció otro episodio similar, también ocurrido en una institución educativa de Santiago del Estero. En este caso, una docente de 52 años denunció haber sido amenazada de muerte por un alumno de 18 años durante una clase en la Escuela Secundaria Francisca Jaques.

Según la denuncia, la profesora advirtió que el estudiante la estaba filmando o fotografiando con su teléfono celular sin autorización y le pidió que guardara el dispositivo. El joven habría reaccionado de manera violenta y expresó en voz alta: “La voy a matar”, frase que, según la presentación, repitió delante de otros alumnos.

Medidas de investigación

La Fiscalía ordenó distintas medidas para esclarecer el episodio, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, averiguaciones vecinales e informes socioambientales. También se solicitó la intervención de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Brigada de Investigaciones. Además, las autoridades educativas iniciaron una investigación interna y no se descarta que el estudiante sea citado a declarar junto a sus padres en los próximos días.

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