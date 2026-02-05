Sarmiento vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Por la fecha 4 del Apertura, Atlético Tucumán y Sarmiento se enfrentan el domingo 8 de febrero desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Sarmiento no pudo ante Independiente Riv. (M) en el Bautista Gargantini. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 3 goles y logró anotar 2 a sus rivales.
En la fecha pasada, Atlético Tucumán finalizó con un empate 1-1 ante Huracán. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 3 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 2 a 2.
El encuentro será supervisado por Ariel Penel, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
