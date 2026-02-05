jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 08:32
Liga Profesional

Sarmiento vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Sarmiento y Atlético Tucumán se miden en el estadio Eva Perón el domingo 8 de febrero a las 17:00 (hora Argentina) y Ariel Penel es el elegido para dirigir el partido.

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 4 del Apertura, Atlético Tucumán y Sarmiento se enfrentan el domingo 8 de febrero desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Atlético Tucumán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento no pudo ante Independiente Riv. (M) en el Bautista Gargantini. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 3 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

En la fecha pasada, Atlético Tucumán finalizó con un empate 1-1 ante Huracán. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 3 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue un empate por 2 a 2.

El encuentro será supervisado por Ariel Penel, el juez encargado.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Huracán: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Estudiantes: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Unión: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Belgrano: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Estudiantes (RC): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Instituto: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Belgrano: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Racing Club: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs River Plate: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
Horario Sarmiento y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
