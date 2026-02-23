Sarmiento vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Sarmiento recibe el próximo jueves 26 de febrero a Unión por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Sarmiento recibe el próximo jueves 26 de febrero a Unión por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Sarmiento cayó 0 a 1 ante Estudiantes en el Jorge Luis Hirschi. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .
Unión llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aldosivi. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.
Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Sarmiento ha mantenido una racha impresionante en el estadio Eva Perón, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. A Unión le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Sarmiento fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniel Zamora.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.