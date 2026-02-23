lunes 23 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 09:19
Liga Profesional

Sarmiento vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sarmiento vs Unión. El duelo, a disputarse en el estadio Eva Perón el jueves 26 de febrero, comenzará a las 17:15 (hora Argentina) y será dirigido por Daniel Zamora.

Sarmiento vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Sarmiento recibe el próximo jueves 26 de febrero a Unión por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Lee además
san lorenzo se enfrentara ante instituto por la fecha 7

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7
por la fecha 7, platense recibira a defensa y justicia

Por la fecha 7, Platense recibirá a Defensa y Justicia

Así llegan Sarmiento y Unión

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento cayó 0 a 1 ante Estudiantes en el Jorge Luis Hirschi. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aldosivi. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Sarmiento ha mantenido una racha impresionante en el estadio Eva Perón, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. A Unión le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Sarmiento fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniel Zamora.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Belgrano: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Racing Club: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Talleres: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
Horario Sarmiento y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7

Por la fecha 7, Platense recibirá a Defensa y Justicia

Atlético Tucumán se enfrentará a Belgrano por la fecha 7

Central Córdoba (SE) se enfrenta ante la visita Talleres por la fecha 7

River Plate vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet.
Deportes.

Jujuy Básquet golpeó en Mendoza y derrotó a Rivadavia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Nuevo paro de controladores aéreos en Argentina.
Vuelos.

Controladores aéreos anuncian paro para los próximos días

Violencia en México tras la muerte de El Mencho: hay incendios y bloqueos en diferentes zonas video

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos en diferentes zonas

Tres detenidos con cocaína adosada al cuerpo en Jujuy
Gendarmería.

Tres detenidos con cocaína adosada al cuerpo en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel