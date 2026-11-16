Se accidentó el cantante Marcelo Véliz en Tucumán: volcó la combi en la que viajaba con su banda

El cantante santiagueño Marcelo Véliz protagonizó un accidente mientras viajaba junto a los integrantes de su banda por Tucumán . La combi en la que circulaban terminó volcada durante las primeras horas del lunes. Como consecuencia del hecho, cuatro de las nueve personas que iban a bordo tuvieron que ser trasladadas a un centro de salud .

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El vuelco se produjo en la localidad tucumana de La Madrid , cuando el conjunto musical emprendía el regreso hacia Santiago del Estero . Horas antes, los artistas habían cumplido con un compromiso sobre el escenario en Buena Vista , una población perteneciente al departamento Simoca .

De acuerdo con la información preliminar brindada por una persona que presenció lo sucedido, el siniestro habría tenido lugar alrededor de las 00.00 . Hasta el momento, no se determinaron las causas que provocaron que la combi en la que se desplazaban los integrantes de la banda perdiera el control y terminara dada vuelta .

A raíz del impacto, Marcelo Véliz, quien manejaba el vehículo y otros dos músicos presentaron lesiones y contusiones visibles . Los tres fueron asistidos y derivados en ambulancia al hospital de La Madrid, donde recibieron atención médica. En tanto, los cinco pasajeros restantes no habrían sufrido heridas y permanecerían en buenas condiciones de salud.

El pedido de oración de la familia del cantante Marcelo Véliz

En un contexto de angustia y preocupación por la situación de sus seres queridos, Fernanda, Romina y Maitena, hijas del artista, recurrieron a sus cuentas en redes sociales para compartir un comunicado en el que manifestaron su inquietud y solicitaron a sus seguidores que se sumaran a una cadena de oración.

“Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo”, expresaron. Además, informaron que las personas afectadas permanecían bajo atención médica en distintos centros de salud de Tucumán y señalaron que estaban a la espera de información sobre sus respectivos estados de salud.

En la misma publicación, las jóvenes explicaron que su padre y uno de sus hermanos habían sufrido las consecuencias más graves del siniestro y que, por ese motivo, se encontraban bajo una atención médica prioritaria.

“Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien”, manifestaron.

Por último, expresaron su gratitud por las numerosas muestras de afecto y solidaridad que recibieron tras conocerse lo ocurrido. También invitaron a los allegados y admiradores del cantante a unirse a sus plegarias para pedir por la recuperación de los afectados.

“Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil. Conociendo la fuerza y el poder de Jesús, nuestra madre María, que nos unamos en oración para la pronta recuperación y sanación de nuestro familaires”, expresaron.

En el cierre de su mensaje, las hijas del artista volvieron a dirigirse a quienes acompañan la trayectoria musical de su padre: “A todos los seguidores y amigos, les pedimos una oración. Gracias”.

Por ahora, no hubo información oficial que permita establecer qué provocó el vuelco ni conocer con exactitud el cuadro clínico de las cuatro personas que necesitaron asistencia médica. Mientras tanto, los familiares aguardan nuevos informes sobre el estado de salud y la evolución de los afectados.