12 de agosto de 2025 - 21:47
Susto.

Se incendió parte del canchón del Secundario N°6 de Alto Comedero

Las autoridades descartaron una falla eléctrica como causa y evalúan que pudo haberse originado por cenizas que llegaron desde afuera.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Gentileza Alto Comedero Informa.

Gentileza Alto Comedero Informa.

En la noche de este lunes, alrededor de las 20 horas, se registró un incendio en parte del canchón del Secundario N°6, ubicado en el barrio Alto Comedero, donde se construye el carruaje para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

secu 6 canchon

Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía y a Bomberos, además de colaborar para sofocar las llamas. Según informaron desde el establecimiento educativo, aún se desconocen las causas del siniestro, aunque descartaron que se tratara de una falla eléctrica. “Quizás alguna ceniza que llegó de afuera”, señalaron como posible origen.

image
Gentileza Alto Comedero Informa.

Gentileza Alto Comedero Informa.

El fuego provocó daños importantes en el portón de acceso, que quedó destrozado, y alcanzó a quemar parte de cartón y otros materiales utilizados para la construcción del carruaje.

Las autoridades escolares y personal de seguridad trabajaron en el lugar para evaluar las pérdidas y asegurar la zona.

Pedido de colaboración

Tras el hecho, varios estudiantes del establecimiento que están en la construcción del carruaje postearon en las redes sociales que están necesitando ayuda, principalmente de cartón. Dejaron números de teléfono para que se comuniquen quienes quieran ayudar, ellos son: 3885975991 - 3885074199 - 3884642849.

