Se incendió parte del canchón del Secundario N°6 de Alto Comedero

Gentileza Alto Comedero Informa.

En la noche de este lunes, alrededor de las 20 horas, se registró un incendio en parte del canchón del Secundario N°6, ubicado en el barrio Alto Comedero, donde se construye el carruaje para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

secu 6 canchon Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía y a Bomberos, además de colaborar para sofocar las llamas. Según informaron desde el establecimiento educativo, aún se desconocen las causas del siniestro, aunque descartaron que se tratara de una falla eléctrica. “Quizás alguna ceniza que llegó de afuera”, señalaron como posible origen.

image Gentileza Alto Comedero Informa. El fuego provocó daños importantes en el portón de acceso, que quedó destrozado, y alcanzó a quemar parte de cartón y otros materiales utilizados para la construcción del carruaje.

Las autoridades escolares y personal de seguridad trabajaron en el lugar para evaluar las pérdidas y asegurar la zona.

Pedido de colaboración Tras el hecho, varios estudiantes del establecimiento que están en la construcción del carruaje postearon en las redes sociales que están necesitando ayuda, principalmente de cartón. Dejaron números de teléfono para que se comuniquen quienes quieran ayudar, ellos son: 3885975991 - 3885074199 - 3884642849.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.