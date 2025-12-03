Se inició la incorporación al Estado de los bienes decomisados a Lázaro Báez y su hijo

La Corte Suprema de Justicia dio el primer paso para ejecutar el decomiso y transferir al Estado los bienes incautados a Lázaro Báez y a su hijo Martín Báez, condenados por lavado de dinero en la causa Ruta del Dinero K. La suma supera los USD 60 millones , además de fondos en pesos actualizables.

El proceso se activó a través de un oficio enviado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero , al juez del Tribunal Oral Federal N.º 4, Néstor Costabel , quien intervino en la causa. Allí se informó que el Máximo Tribunal dispuso la “adjudicación definitiva” de los fondos obtenidos en subastas y de los bienes inmuebles registrados a nombre de los Báez.

Romero solicitó al TOF N.º 4 que se proceda a la transferencia de todo el dinero decomisado —en pesos y dólares— a dos cuentas pertenecientes a la Corte Suprema, junto con la documentación de las subastas realizadas.

USD 54,87 millones

USD 5 millones

USD 307.994

USD 950.000

Además, se detallan $4.174.697 en pesos, ajustables por el índice de precios del INDEC.

La medida se basa en los artículos 23 y 305 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal.

Los seis condenados en la causa de lavado por la “Ruta del dinero K” que deben comenzar a cumplir sus condenas de prisión comenzaron a presentarse esta mañana. Ruta del Dinero K.

Una ejecución demorada por tensiones institucionales

Aunque las condenas y decomisos quedaron firmes en mayo de este año tras el rechazo de la Corte a los recursos de las defensas, la ejecución se demoró por la creación del Consejo de Bienes Recuperados, órgano del Ministerio de Seguridad encargado de administrar bienes incautados en causas penales.

La Corte objetó este esquema y, tras un reclamo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), el juez federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que impide al Gobierno avanzar con ese decreto por considerarlo una intromisión en el sistema judicial.

Con esa restricción vigente, la Corte avanzó en la ejecución directa de los decomisos.

Las condenas en la Ruta del Dinero K

En esta causa, con casi veinte condenados, se determinó que entre 2010 y 2013 Lázaro Báez montó una estructura para lavar USD 55 millones mediante la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Lázaro Báez fue condenado a 15 años de prisión .

Martín Báez, su hijo, recibió 6 años y medio.

El patrimonio familiar llegó a incluir: