Se llevan adelante los Juegos Forja de Esports: ¿Quiénes participan y cuándo se conocerán los resultados?

Los videojuegos dejaron de ser un simple pasatiempo para convertirse en un fenómeno cultural que une a miles de jóvenes, y esa pasión ya se vive en Jujuy este domingo 7 de septiembre con la edición de los Juegos Forja de eSsports .

En Jujuy, esta tendencia tiene cada vez más fuerza gracias a los torneos y encuentros de juegos en red que convocan a fanáticos de todas partes de la provincia, "hoy son entre 150 a 200 chicos y jóvenes los que están participando" comentaba Luis Pérez, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos, sobre el evento que organizan la Secretaría de Deportes, la Asociación de Deportes Electrónicos de Jujuy y Desafío Jujuy.

Durante la tarde de este domingo, en el predio de Jujuy Voley, se desarrolla un nuevo encuentro gamer que reúne a decenas de adolescentes frente a sus computadoras. Allí comparten partidas, competencias y, sobre todo, la pasión por los videojuegos, transformando la jornada en una verdadera fiesta digital.

Luis Pérez, presidente de la institución que organiza estos encuentros, señaló: “Queremos que los chicos tengan un espacio sano, seguro y divertido donde vivir su pasión por los videojuegos. No se trata solo de jugar, sino también de aprender y hacer amigos ”.

Se juegan las categorías 2008 a 2013 en Brawl Stars en celulares y después FC25 en consolas. Son cerda de 200 inscriptos en categorías masculino y femenino.” Los ganadores van a ser quienes integren la selección jujeña de eSport, que van a viajar con la comitiva de deportes ahora a fines de septiembre a los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata. Para ello juegan etapas de clasificación. Los chicos de Celu Brawl Stars, tres fases de grupo y después la parte de FC25” comentaba el presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos.

Además se encuentra presente el colectivo Eléctrico Gamer para que pueda la gente conocer y disfrutar del colectivo y sus juegos, más transmisión en vivo, realidad virtual y consolas.

Juegos gamer (1)

Una comunidad en crecimiento

Cada evento suma más participantes y demuestra que la comunidad gamer en Jujuy está en plena expansión. Lo que antes era un hobby individual ahora se vive como una experiencia colectiva, donde se comparten estrategias, emociones y horas de entretenimiento.

Para los organizadores, estos torneos son mucho más que competencias. “Los videojuegos enseñan a trabajar en equipo, a resolver problemas y a desarrollar creatividad. Eso también lo vemos en cada jornada”, aseguró Pérez.

Juegos gamer septiembre 2025

Deporte físico y electrónico de la mano

Además del juego, los encuentros funcionan como espacios de contención. Los adolescentes se conocen, intercambian experiencias y encuentran un lugar donde ser ellos mismos. La idea, explican desde la organización, es que el gaming sea un punto de unión positivo.

“Aparte de los Forja hemos montado todo un evento para que el resto de la gente que no está adentro, de las categorías, porque siempre nos piden y nos exigen torneos, lo hicimos abierto para todo el mundo para que también puedan jugar. Y decidimos hacerlo acá en el predio de la Fundación Jujuy Volley porque el detalle es que en las próximas semanas vamos a abrir un club de eSport con la gente de Jujuy Volley que se va a llamar Diablos Azules eSport, donde los chicos van a poder entrenar videojuegos y a la vez hacer entrenamiento físico en el gimnasio y trabajar con los coaches del club”

Juegos gamer (4)

Los nuevos desafíos de Juegos Forja de eSports como deporte

Pérez comentaba la importancia de formar este club y la alianza con la Fundación Jujuy Voley, a la vez remarcaba la necesidad del diálogo fluido de los chicos que quieren iniciar este deporte con sus padres “que los padres entiendan qué es lo que quiere hacer el chico, porque a veces no se entiende, para eso pueden estar en contacto con nosotros. Y de ahí empezar a trabajar la parte explotaría donde se juega y se conoce el juego. Y segundo, lo más importante es acompañar con la parte, deportiva, pero ¿por qué decimos parte deportiva? Porque tiene que haber objetivos, disciplinas y la búsqueda de lo que quieras lograr con esto”.

El presidente de la asociación remarcaba la necesidad de tener objetivos específicos y disciplina ya que esto es una combinación de entrenamiento frente a las pantallas, pero también de estudio, deporte físico, alimentación, hidratación, cuidados de la piel y de la visión.

Los resultados esperados vana estar pasadas las 21hs, y eso marcará el camino de los niños y jóvenes jujeños que pasarán a formar parte del equipo de los Juegos Forja de Esports que serán parte de los Juegos Evita nacionales que se harán en Mar del Plata.