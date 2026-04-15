Se realizó el cierre del programa Acelera Jujuy con balance positivo

Este miércoles se realizó el cierre del programa Acelera Jujuy , una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Endeavor y el Consejo Federal de Inversiones, que durante un año acompañó a 10 empresas de la provincia con mentorías, seguimiento y herramientas para potenciar sus proyectos.

La jornada estuvo enfocada en escuchar a los protagonistas de esta edición, con testimonios de organizadores y emprendedores que compartieron sus experiencias y el impacto que tuvo el programa en sus empresas.

Celeste Ballari, directora de Operaciones de Endeavor NOA, destacó el valor del cierre y el acompañamiento brindado a quienes participaron del programa.

“Es un cierre muy lindo, estamos trabajando por estos emprendedores que tienen tanto para dar y en estos lugares encuentran un punto de apoyo, encuentro y un lugar para escalar sus proyectos para llevarlos al siguiente nivel. El programa buscó apoyar a 10 empresas de la provincia”, expresó en diálogo con Canal 4.

Embed - Cierre del Programa Acelera Jujuy - Celeste Ballari

Además, explicó que uno de los objetivos de la jornada fue poner en valor las historias de quienes formaron parte de esta primera edición. “La intención fue que cada beneficiario cuente sus experiencias, que sean un modelo de rol como casos de éxitos, personas que inspiran a la siguiente generación de emprendedores de Jujuy para que se sumen a estos programas o a otras iniciativas que se generen desde instituciones de apoyo al emprendedor”, señaló.

Ballari también adelantó que ya hay nuevas actividades en agenda para este año. “El 10 de septiembre vamos a tener la Experiencia Endeavor NOA en Jujuy”, anunció.

Programa Acelera Jujuy. Programa Acelera Jujuy.

El balance de la primera edición de Acelera Jujuy

Por su parte, Constanza Leonarduzzi, directora de Agencia de Comercialización, remarcó la importancia de esta experiencia, que se desarrolló por primera vez en la provincia. “Estamos contentos, orgullosos. Es un programa que duró un año, es la primera vez que desembarca en Jujuy. Muy felices”, sostuvo.

También subrayó que el cierre permitió escuchar en primera persona lo que significó el proceso para las empresas seleccionadas. “El evento significó escuchar del lado de los participantes lo que significó para ellos y para sus empresas pasar por un programa donde tuvieron un seguimiento y acompañamiento para acelerar, potenciar e impulsar. Fue muy positivo y desafiante”, indicó.

Constanza Leonarduzzi, directora de Agencia de Comercialización Constanza Leonarduzzi, directora de Agencia de Comercialización.

Leonarduzzi agregó que la implementación del programa también implicó un importante desafío organizativo. “Fue todo un desafío desde la logística a la selección. Es un programa personalizado, se trabajó sobre cada eje problemático de cada empresa. Las 10 empresas se comprometieron al mismo nivel”, afirmó.

En esa línea, anticipó que habrá una agenda intensa para el próximo año, con propuestas que volverán a poner a Jujuy en el centro de la actividad emprendedora, entre ellas la Expojuy y una nueva edición de la Experiencia Endeavor.

Testimonios de emprendedores que participaron del programa

Entre quienes formaron parte de Acelera Jujuy, Marcelo Vasquez, de Beplic, destacó el valor de las mentorías y el impacto concreto en la estrategia comercial de su empresa.

“Nos conectó con los mentores, recibimos mentorías. Eso nos permitió rediseñar nuestra estrategia y proceso comercial de nuestra plataforma. Ahora nos queda el desafío de crecer, por suerte pudimos validar nuestro producto”, afirmó.

Programa Acelera Jujuy. Programa Acelera Jujuy.

Virginia Pérez, de Forestal Búhos Blancos, también remarcó el crecimiento que implicó ser parte del programa. “Fue una experiencia enriquecedora. Como empresa nos dio una serie de herramientas para repensar nuestro quehacer diario”, expresó.

Y agregó: “Poder formar parte de un ecosistema emprendedor con mentorías, padrinos, tutores, te permite mirar lo que hacés de una manera más profesional y enriquecedora”.

Con este cierre, Acelera Jujuy concluyó su primera edición en la provincia dejando un balance positivo entre organizadores y participantes, y con nuevas expectativas para seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor local.