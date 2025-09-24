Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Por la semana 30 de la MLS, Vancouver Whitecaps FC y Seattle Sounders se enfrentan el sábado 27 de septiembre desde las 23:30 (hora Argentina), en el estadio Lumen Field.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Seattle Sounders no pudo ante Austin FC en el Q2 Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 9 a sus rivales.
Vancouver Whitecaps FC venció 2-0 a Sporting Kansas City en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 13 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Vancouver Whitecaps FC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
Durante la próxima jornada, Seattle Sounders se medirá frente a Portland Timbers en el tan esperado clásico de Cascadia. El duelo se llevará a cabo en el estadio Lumen Field, el 4 de octubre desde las 23:30 (hora Argentina).
