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16 de junio de 2026 - 00:05
Emocionante.

Mundial 2026: Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2

En un encuentro vibrante disputado por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2 en un resultado que dejó abierta la lucha por la clasificación.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Irán ante Nueva Zelanda.

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Mundial 2026: Irán ante Nueva Zelanda.

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Nueva Zelanda e Irán protagonizaron un atractivo empate 2 a 2 en el marco de la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un encuentro cargado de emociones y cambios en el marcador.

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El conjunto oceánico golpeó temprano. A los 7 minutos, Jazz, con la camiseta número 11, culminó una gran combinación con el capitán Chris Wood para abrir el marcador y poner en ventaja a Nueva Zelanda.

Irán reaccionó y encontró la igualdad a los 32 minutos. Ramín, identificado con el número 23, definió una larga jugada colectiva para establecer el 1 a 1 antes del descanso.

Irán ante Nueva Zelanda.
Mundial 2026: Irán ante Nueva Zelanda.

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En el complemento, Nueva Zelanda volvió a adelantarse. A los 55 minutos apareció nuevamente Jazz, quien repitió la fórmula junto a Wood para marcar su segundo gol de la tarde y decretar el 2 a 1 parcial.

Sin embargo, los iraníes no bajaron los brazos. A los 64 minutos, Mohebi ganó de cabeza dentro del área, conectó un potente remate que pegó en el travesaño y terminó ingresando al arco para sellar el definitivo 2 a 2.

Con este resultado, todos los equipos del Grupo G suman un punto, ya que en el otro encuentro de la jornada Bélgica y Egipto igualaron 1 a 1. La zona quedó completamente abierta de cara a la segunda fecha.

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