Senado: la nueva Ley de Discapacidad obtuvo dictamen y la tratarían el 19 de noviembre

El Senado de la Nación avanzó este miércoles 4 de noviembre con el tratamiento de la nueva Ley de Discapacidad , que obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, podría convertirse en ley durante la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.

El proyecto establece un sistema permanente de financiamiento para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad , contempla mecanismos de control y propone un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sector.

La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el actual régimen de emergencia por un esquema estable de prestaciones y recursos.

Uno de sus puntos centrales es mantener la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal. También contempla la posibilidad de percibir esa prestación junto con otros beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Además, garantiza la continuidad del programa de cobertura médica Incluir Salud y establece que las partidas destinadas al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del año anterior.

El texto incorpora un cronograma para regularizar los pagos adeudados a prestadores y mecanismos de actualización de los valores de las prestaciones.

Bullrich defendió el proyecto y pidió controles

Durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el acuerdo alcanzado entre distintos sectores políticos.

“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, expresó.

La senadora también remarcó la necesidad de implementar auditorías transparentes para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades.

“Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad”, sostuvo Bullrich, al defender la naturaleza de estos beneficios.

Senado de la Nación.

La oposición cuestionó la falta de consultas

Aunque el proyecto consiguió avanzar, algunos sectores opositores manifestaron reparos sobre su elaboración. La senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó que no se haya consultado previamente a las organizaciones vinculadas con la discapacidad ni al Consejo Federal de Discapacidad.

“Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad”, advirtió durante el debate. Por su parte, Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, criticó las políticas del Gobierno nacional hacia el sector, aunque adelantó que acompañaría el dictamen para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Cuándo podría aprobarse la Ley de Discapacidad

Con el dictamen obtenido, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto. El oficialismo pretende incluirlo en la sesión del 19 de noviembre, aunque también se contempla la posibilidad de debatirlo durante la última semana del mes.

La intención es alcanzar la sanción definitiva antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período ordinario de sesiones del Congreso. Hasta que el Senado lo apruebe, la iniciativa seguirá siendo un proyecto de ley y sus nuevas disposiciones no estarán vigentes.