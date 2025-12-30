Servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Por el asueto administrativo y el feriado por año nuevo , desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy detallaron cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 y viernes 2 de enero.

Consumo. Jujuy: el precio de la carne llega a Año Nuevo sin aumentos, pero el consumo sigue en baja

Atención. Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo

Transporte y movilidad

Transporte alternativo: Tarifa 2

Transporte urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17 hs

Ascensores urbanos 1 y 2: sin servicio

Estacionamiento tarifado: sin servicio

Recolección y limpieza – Municipio

Sin servicio de recolección ni limpieza urbana

Recolección – LIMSA S.A.

Servicios retomados desde las 21 hs

Otros servicios

Cementerios municipales: normal (8 a 18 hs / administración de 8 a 13 hs)

Viernes 2 de enero

Transporte y movilidad

Transporte alternativo: Tarifa 1

Transporte urbano: servicio con unidades reducidas

Ascensores urbanos 1 y 2: de 8 a 20 hs

Estacionamiento tarifado: servicio normal

Recolección y limpieza – Municipio

Recolección domiciliaria: normal

Servicios especiales: normal

Limpieza y barrido: sin servicio

Recolección – LIMSA S.A.

Todos los servicios: funcionamiento normal

Otros servicios

Cementerios municipales: normal (8 a 18 hs / administración de 8 a 13 hs)

Desde la Secretaría de Servicios Públicos solicitaron la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.

Durante los días 31, 1 y 2 los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 horas para visitas y de 8 a 13 horas el área de Administración. En tanto los mercados municipales atenderán en horario corrido el día 31 de diciembre.