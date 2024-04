Streaming.. Sex and The City llega a Netflix: los detalles de la feroz interna en el elenco

Netflix concretó uno de los mayores acuerdos del año al llegar a un acuerdo con Warner Bros . para distribuir una de sus series más icónicas: Sex and the City . Desde el 1 de abril, la plataforma brinda a sus suscriptores acceso a los 94 episodios de esta comedia de Darren Star que revolucionó la televisión.

En Hollywood , es común que coexistan famosos que no se llevan bien, como Vin Diesel y Dwayne Johnson, Sylvester Stallone y Richard Gere , o Johnny Depp y Angelina Jolie. El elenco de Sex and the City no es una excepción: Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, dos de las protagonistas, mantienen una enemistad feroz.

Las cuatro actrices están presentes en las seis temporadas (1998-2004) y en las dos películas derivadas de la serie, lanzadas en 2008 y 2010. Sin embargo, no participaron en la primera temporada de And Just Like That…, la secuela de Sex and the City estrenada por HBO Max en 2021.

En la serie, excepto por una breve aparición de Kim en la segunda temporada, todas "las chicas" están presentes menos Cattrall. Además, la tercera entrega de Sex and the City nunca se materializó debido a Samantha Jones... ¿Cuál fue el motivo?

Los primeros encontronazos

Cattrall y Parker no se llevan bien desde hace años. Por más que “SJP” diga que entre ella y su colega no hay “una pelea de gatas”, existen pruebas de que su relación está podrida.

La actitud inicialmente ambigua de Cattrall en los Emmy 2004, donde Parker, York y Hobbes ocuparon una mesa y ella otra, finalmente se esclareció con el tiempo. Kim hizo numerosas declaraciones a los medios en las que criticaba a su ex compañera.

Los primeros encontronazos fueron por dinero.

Aunque públicamente Sex and the City se percibía como una narrativa coral, la figura principal, indiscutiblemente, era Carrie. La prominencia del personaje generaba una disparidad salarial considerable entre Parker y sus coestrellas. La brecha en sus sueldos era significativa. La brecha se amplió cuando Parker asumió roles de producción desde la tercera temporada y se convirtió en productora ejecutiva desde la cuarta. La actriz llegó a percibir 300.000 dólares por episodio.

En su aparición en Friday Night with Jonathan Ross en 2008, Kim expresó su indignación por percibir un salario inferior al de su compañera, sugiriendo que las disparidades salariales fueron uno de los factores que contribuyeron al final de la serie. De hecho, al finalizar la emisión de Sex and the City, la actriz de 67 años habría comentado que si alguna vez extrañaba a sus antiguas compañeras, simplemente vería un episodio de la serie en su televisor y eso resolvería el asunto (especialmente ahora que está disponible en Netflix).

Un conflicto de película

Para contrariedad de Cattrall, dos películas reunirían nuevamente a las cuatro protagonistas después de la conclusión del programa en 2004. La primera de estas, lanzada en 2008, experimentó retrasos en su producción debido a que Kim buscaba un salario más elevado. Para ella, no había riesgo alguno, ya que nunca había considerado participar en una película de este tipo. Durante el rodaje de la secuela, Parker y Cattrall mantuvieron un silencio absoluto entre ellas. La tensión en el set era palpable.

En 2017, cuando Warner Bros expresó interés en realizar una tercera película, Kim condicionó su participación a que el estudio también respaldara otros proyectos suyos. Ante la falta de acuerdo, la actriz demandó a Warner y rechazó participar en la película.

Sin embargo, los fundamentos de su rechazo fueron explicados por la misma persona, quien en ese momento compartió en un tuit: "Mi única petición fue no hacer una tercera película... y eso fue en 2016".

En ese mismo escenario, Cattrall declaró que ella y Sarah nunca habían cultivado una amistad y, aprovechando la oportunidad, soltó una revelación: durante una entrevista con Pier Morgan, mencionó que Parker “podría haber sido más amable” hacia ella en los sets de filmación. “Me molesta que se me haya considerado la mala: nunca pedí más dinero, no soy una diva", lanzó Cattrall sin filtro alguno.

El golpe de knock out

El golpe devastador llegaría un año después, en 2018, con el fallecimiento del hermano de Cattrall. Después de conocer la lamentable noticia, Parker extendió sus condolencias a su antigua colega, lo cual no fue bien recibido por la actriz. Consideró el gesto tan desagradable que expresó su descontento a través de un post en el que lanzó una reprimenda. "No necesito tu apoyo ni tu amor, Sarah Jessica Parker”.

En la descripción adjunta al post, Kim añade: “Mi mamá me preguntó hoy ‘¿Cuándo será que @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te deje en paz?”. Y completa: “Tu contacto continuo es un doloroso recordatorio de lo cruel que eras realmente entonces y ahora. Déjame hacer esto muy claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amigo. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de 'buena chica'”.

El derecho a réplica de SJP

Parker ahondó en el asunto en una entrevista con The Hollywood Reporter, revelando más detalles en 2022. Durante la conversación, la actriz de 59 años insinuó sutilmente a su antigua colega, destacando que a lo largo del tiempo, solo se había escuchado la versión de una de las partes. Aseguró que lo de ellas “no fue una pelea de gatas” y que la ausencia de Cattrall en la película trunca de 2017 la "decepcionó".

Parker respondió a las afirmaciones de Kim que la retrataban como una mala compañera:“Pasé muchos años trabajando muy duro para ser siempre decente con todos en el set, para cuidar a las personas, para ser responsable con y para las personas, tanto con mis jefes como con quienes me siento responsable como productora del show. Y simplemente no hay nadie más que haya hablado de mí de esa manera”.

Aunque la actriz regresará como Samantha Jones en la temporada 2 de "And Just Like That...", parece que el conflicto con la intérprete de Carrie continúa.

“Nunca pronuncié palabras de pelea en mi vida sobre nadie con quien haya trabajado, nunca. No hay una pelea. No ha habido ninguna disputa pública o acusaciones hechas por mí o por alguien en mi nombre. Yo no lo haría”, completó.

¿Una nueva oportunidad?

La aparición de And Just Like That… en 2021 cuestionó la supuesta mala relación entre ellas. Aunque Cattrall no está en el elenco, hace una breve aparición en la segunda temporada. Este hecho es significativo dada su historia con Parker y las demás actrices.

AJLT marca el inicio de un nuevo capítulo después de Sex and the City, ya que no cuenta con las cuatro protagonistas originales. A pesar de ello, la trama sigue de cerca a los icónicos personajes mientras atraviesan sus cincuenta años, como en "SATC". Lo sorprendente es que la producción de HBO logró que Cattrall cediera y, finalmente, filmara una escena para los episodios estrenados en Max el 22 de junio de 2023. En esta escena, Samantha tiene una conversación telefónica con Carrie.

De acuerdo con Variety, la escena se grabó de manera que Kim no tuviera que encontrarse con ningún miembro del reparto durante la filmación.

Los desacuerdos entre ellas sugieren que es poco probable que haya otra temporada de Sex and the City. La resistencia de Cattrall a participar en una nueva película basada en la serie y sus condiciones estrictas para hacer un cameo en And Just Like That... hacen que ese proyecto sea completamente inviable. Para aquellos que extrañan al elenco completo, Netflix ya ha tomado medidas al respecto.