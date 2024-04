Cuáles son los estrenos de Netflix de abril: nuevas películas y series. 

Este 1 de abril se estrena Sex and the City Temporadas 1-6. La columnista de sexo Carrie Bradshaw vive el amor y el placer en Nueva York junto con sus amigas y consejeras Miranda, Charlotte y Samantha.

El 2 de abril se estrena The Walking Dead Temporada 11. En una decisiva temporada final, los suministros y la confianza disminuyen, mientras los sobrevivientes hacen lo impensable y se enfrentan a fuerzas poderosas y letales.

Maleantes se suma a Netlix el 4. Cuando bandas rivales de Europa se enfrentan por una valiosa moneda, un ladrón retirado y un mafioso mediocre deben unirse para un último golpe.

Tom Ripley, un estafador que vive en Nueva York a principios de los sesenta, recibe una oferta que da inicio a una trama de engaños, fraude y muerte. El 4 llega Ripley a la plataforma.

Parasyte: Los grises, se estrena el 5.Cuando unos parásitos desconocidos toman huéspedes humanos y van ganando poder, la humanidad debe levantarse para enfrentar esta creciente amenaza.

El 10 llega a Netflix Antracita. Un viejo caso se reabre al desaparecer un periodista, lo que lleva a su hija ciberdetective a un pueblito de montaña que esconde secretos de una secta.

El mismo día se suma Secuestro del vuelo 601. Durante el secuestro de un avión en el que las negociaciones generan mucha tensión, dos azafatas se miden con los agresores. Basada en hechos reales.

Sin cerrojos: Un experimento carcelario se estrena también el 10. En este reality, un centro de detención de Arkansas (EE. UU.) es el escenario de un experimento social para desarrollar la autonomía de los internos.

La noche del solsticio de verano llega el 11. Carina reúne a toda su familia para una tradicional celebración sueca, pero la feliz ocasión se ensombrece cuando salen a la luz algunos secretos.

La temporada 9 de Keeping Up with the Kardashians llega el 14. Aunque las cosas están cambiando de forma inesperada para las Kardashian, están decididas a recordar que la familia siempre es lo primero.

El 26, se estrena El caso Asunta. Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija, pero la investigación se vuelve en su contra. Inspirada en hechos reales.

Cuáles son los estrenos de Netflix de abril: nuevas películas

La lista de Schindler se estrena este 1 de abril. Una película que cuenta cómo Oskar Schindler gastó toda su fortuna en salvar a más de mil judíos que iban a ser enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

El 4 llega Fabricante de lágrimas. Nica y Rigel comienzan a notar los intensos sentimientos que los unen tras ser adoptados de un orfanato, donde tuvieron una difícil infancia.

En rehabilitación, la estrella Elton John recuerda sus orígenes, sus canciones inmortales y su vertiginoso camino de inspiración... y excesos. Basada en hechos reales. Rocketman, el 10.

El Padrino se estrena el 15. Michael Corleone, héroe de guerra e hijo menor de un poderoso jefe de la mafia neoyorquina, decide unirse a la organización cuando su padre sufre un atentado.

Con la idea de ganar dinero durante un fin de semana, un estudiante acepta cuidar a un cascarrabias coronel retirado que perdió la vista. El 16 llega Perfume de mujer.

Con su eterno optimismo, un hombre tierno y encantador inspira a quienes lo rodean mientras atraviesa una serie de eventos extraordinarios. El 22 llega Forrest Gump.

Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury se estrena el 30. Es una biografía inspirada en la vida de Freddie Mercury, de inadaptado a vocalista de la icónica Queen, y en el agitado ascenso a la fama de la banda.